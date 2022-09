Jean-Luc Godard en 1982 dans un documentaire de Manu Bonmariage

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1982 dans un documentaire de l'époque réalisé par Manu Bonmariage. Alors que Jean-Luc Godard n'a plus accordé d'interview aux médias depuis de nombreuses années.

C'était donc un scoop pour la RTBF et Manu BONMARIAGE d'avoir réussi a décrocher cet interview non sans mal puisque le cinéaste annulait avait annulé à plusieurs reprises cet entretien. Dans la nouvelle vague, Jean-Luc Godard a tourné ou participé à près de 150 films et vidéos dont, notamment, "A bout de souffle" (1959), "Pierrot le Fou" (1965) ou "Sauve qui peut (la vie)" (1980). L'interview s'est déroulé au bord du lac léman et il en fallu de peu pour que le journaliste reprenne l'avion aussi tôt, il n'en fût rien et voici ce qu'il en ressort en quelques réponses.

Un hommage au cinéaste franco-suisse, Jean-Luc Godard, décédé voici quelques jours à son domicile dans la petite commune de Rolle en Suisse.

Regardez plutôt !