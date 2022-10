Jean-Luc Fonck vous raconte son histoire d’amour avec Pepita Gomez

Par un beau matin d’automne

En traversant la Gaume

J’ai connu une Gaumaise

Qui s’appl’ait Pepita Gomez

Elle venait de Barcelone

Pas à pied, en avion

Elle voulait voir du pays

Et elle s’est retrouvée ici

Un peu voyante, un peu médium

Elle pouvait lire le passé

Dans les pétales de géraniums

Sans jamais se tromper

Elle était pleine de thunes

Elle était pleine de pesetas

Elle avait fait fortune

Dans les bonbonnes de gaz

Pepita Pepita ah mai Pepita – Pepita

Pepita ne me regarde pas comme ça – Pepita

Pepita Pepita ah mai Pepita – Pepita

No me mires así – hum hum – Pepita

Les voisins ne l’aimaient pas

Elle était trop bien pour eux

Ils la trouvaient attachiante

Mais bon, fallait les voir eux

Tous les matins dans la soirée

Elle faisait son cross-country

Alors, je l’ai accompagnée

C’était la chance de ma vie

Mais l’athlétisme, c’est risqué

Patata Pepita est tombée

Je l’ai aidée à se relever

Quelque part, ça m’arrangeait

On est allé dans un bistrot

Boire quelque chose de chaud

The show must go on, comme dirait

Freddy mercurochrome

Pepita Pepita ah mai Pepita – Pepita

Pepita ne me regarde pas comme ça – Pepita

Pepita Pepita ah mai Pepita – Pepita

No me mires así – hum hum – Pepita

…

Un jour Pepita est partie

En tout cas elle n’était plus la

On raconte dans le pays

Qu’elle s’en est allée à Cuba

Vendre des poêles a pellets

Qu’on appelait estufa

Les poêles pas les pellets

Les pellets ça se dit pellets là-bas

Pepita Pepita ah mai Pepita – Pepita

Pepita ne me regarde pas comme ça – Pepita

Pepita Pepita ah mai Pepita – Pepita

No me mires así – hum hum – Pepita

Pepita Pepita ah mai Pepita – Pepita

Pepita ne me regarde pas comme ça – Pepita

Pepita Pepita ah mai Pepita – Pepita

No me mires así – hum hum – Pepita