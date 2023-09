Jean-Luc Fonck vous maintient éveillés dans sa chanson "La nuit"

LA NUIT (NOCHE)

IL FAIT TOUT NOIR

SAUF QUAND ON A DES AMPOULES SUR LES DOIGTS POUR MIEUX VOIR

LA NUIT (NOCHE)

IL FAIT TRES FROID

SAUF QUAND ON MET SA CHEMISE DE NUIT EN PILOU SOUS SON PYJAMA

LA NUIT (NOCHE)

C’EST TRES BIZARRE

ON ENTEND DES BRUITS QU’ON ENTEND QUE LA NUIT PARCE QUE C’EST LA NUIT QU’ON ENTEND CES BRUITS-LA – BIZARRE

LA NUIT (NOCHE)

QUAND ON NE DORT PAS,

ON REGARDE LE SOLEIL MAIS A CAUSE DU PLAFOND, ON NE LE VOIT PAS

LA NUIT, L’AMOUR EST LÀ

ON NE SAIT PAS OU

MAIS IL EST LÀ

LA NUIT (NOCHE)

TOUT EST BEAU, TOUT EST JOLI LES SOMNIFERES EN BURN-OUT N’ONT PLUS LE CAFARD C’EST FINI

LA NUIT (NOCHE)

C’EST L’HEURE DE LA RECRE

POUR LES VAMPIRES, LES CHAUVES-SOURIS, LES FEUX FOLLETS – FOLLETS PAS COMMENCER, LES FEUX

LA NUIT (NOCHE)

AVEC LES YEUX FERMES,

LE MONDE S’ARRETE AUX PAUPIERES COMME UNE FRONTIERE

LA NUIT (NOCHE)

QUAND IL FAIT TARD ON ALLUME LES PHARES

C’EST BON POUR LA SANTE DES NYCTALOPES, DES NOCTAMBULES ET DES FETARDS

(PUISQU’IL FAIT TARD)

LA NUIT, L’AMOUR EST LÀ

ON NE SAIT PAS OU

MAIS IL EST LÀ

…

LA NUIT (NOCHE)

C’EST L’HEURE DES SECRETS

DES CONFIDENCES QU’ON MURMURE A L’OREILLER

LA NUIT (NOCHE)

ON PEUT TOUT LUI DIRE

L’OREILLER NE JUGE PAS, CA ENTRE PAR ICI, CA TRAVERSIN, CA SORT PAR LA

LA NUIT (NOCHE)

LES POISSONS SORTENT DE L’EAU

ET PARTENT EN DOUCE POUR UNE BALADE EN BATEAU

LA NUIT (NOCHE)

TOUS LES CHATS SONT GRIS

SAUF MON CHAT GRIBOUILLE QUI EST FLUO ET QUI LUI, LA NUIT LUIT

LA NUIT, L’AMOUR EST LÀ

ON NE SAIT PAS OU

MAIS IL EST LÀ