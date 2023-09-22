Jean-Luc Fonck vous maintient éveillés dans sa chanson "La nuit"

La nuit inspire Jean-Luc Fonck. C’est le thème de sa chanson La nuit, une œuvre sombre qu’il interprète dans le 8/9. Une chanson hypnotique pour s’endormir, et à chaque mot du Kidivrai, vous pourrez vous réveiller : soleil, amour, gribouille et santé.
Voici les paroles de "La nuit" :
LA NUIT (NOCHE)
IL FAIT TOUT NOIR
SAUF QUAND ON A DES AMPOULES SUR LES DOIGTS POUR MIEUX VOIR
LA NUIT (NOCHE)
IL FAIT TRES FROID
SAUF QUAND ON MET SA CHEMISE DE NUIT EN PILOU SOUS SON PYJAMA
LA NUIT (NOCHE)
C’EST TRES BIZARRE
ON ENTEND DES BRUITS QU’ON ENTEND QUE LA NUIT PARCE QUE C’EST LA NUIT QU’ON ENTEND CES BRUITS-LA – BIZARRE
LA NUIT (NOCHE)
QUAND ON NE DORT PAS,
ON REGARDE LE SOLEIL MAIS A CAUSE DU PLAFOND, ON NE LE VOIT PAS
LA NUIT, L’AMOUR EST LÀ
ON NE SAIT PAS OU
MAIS IL EST LÀ
LA NUIT (NOCHE)
TOUT EST BEAU, TOUT EST JOLI LES SOMNIFERES EN BURN-OUT N’ONT PLUS LE CAFARD C’EST FINI
LA NUIT (NOCHE)
C’EST L’HEURE DE LA RECRE
POUR LES VAMPIRES, LES CHAUVES-SOURIS, LES FEUX FOLLETS – FOLLETS PAS COMMENCER, LES FEUX
LA NUIT (NOCHE)
AVEC LES YEUX FERMES,
LE MONDE S’ARRETE AUX PAUPIERES COMME UNE FRONTIERE
LA NUIT (NOCHE)
QUAND IL FAIT TARD ON ALLUME LES PHARES
C’EST BON POUR LA SANTE DES NYCTALOPES, DES NOCTAMBULES ET DES FETARDS
(PUISQU’IL FAIT TARD)
LA NUIT, L’AMOUR EST LÀ
ON NE SAIT PAS OU
MAIS IL EST LÀ
…
LA NUIT (NOCHE)
C’EST L’HEURE DES SECRETS
DES CONFIDENCES QU’ON MURMURE A L’OREILLER
LA NUIT (NOCHE)
ON PEUT TOUT LUI DIRE
L’OREILLER NE JUGE PAS, CA ENTRE PAR ICI, CA TRAVERSIN, CA SORT PAR LA
LA NUIT (NOCHE)
LES POISSONS SORTENT DE L’EAU
ET PARTENT EN DOUCE POUR UNE BALADE EN BATEAU
LA NUIT (NOCHE)
TOUS LES CHATS SONT GRIS
SAUF MON CHAT GRIBOUILLE QUI EST FLUO ET QUI LUI, LA NUIT LUIT
LA NUIT, L’AMOUR EST LÀ
ON NE SAIT PAS OU
MAIS IL EST LÀ