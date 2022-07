Jean-Luc Fonck vous dévoile une routine qui est "Bon (ne) pour ce que tu as"

Tu te lèves le matin

Tu te laves tu prends ton bain

Te voilà propre

Propre à rien

Tu sors à l’extérieur

Parce qu’à l’intérieur c’est dedans

Tu préfères être dehors

Dehors c’est plus marrant

Tu entres dans la librairie du coin

Tiens voilà du bouquin

Tu lis tu lis tu lis autant que tu peux

Des histoires affreuses avec des gens affreux

C’est bon pour ce que tu as

Et c’est même bon pour ce que n’as pas

C’est bon pour ce que tu as

Et c’est même bon pour ce que n’as pas

Tu penses penses penses aux choses qui ne vont pas

À tous les problèmes, les problèmes que tu as

Tu as du tracas jusqu’au cou – Jusque là

Mais peu importe, toi, tu t’en fous de tout ça

Ça sent le croustillon, ça sent le graillon

Graillon enfants de la patrie

Mais que dit le croustillon quand il veut être frit ?

I want to be free… C’est ça qu’il dit

C’est bon pour ce que tu as

Et c’est même bon pour ce que n’as pas

C’est bon pour ce que tu as

Et c’est même bon pour ce que n’as pas

J’aime bien ton air canaille

Quand tu me demandes de traduire

Anticonstitutionnellement en flamand

Et puis j’aime bien voir la tête que tu tires

Quand je dis "ongrondwettelijk" avec l’accent

La vie c’est un peu comme un legging

C’est serré à l’extérieur mais y’a de la place dedans

Et c’est pareil pour les boîtes à sardines

Sauf si on y met des truites, parce que les truites, c’est trop grand

C’est bon pour ce que tu as

Et c’est même bon pour ce que n’as pas

C’est bon pour ce que tu as

Et c’est même bon pour ce que n’as pas

C’est bon pour ce que tu as

Et c’est même bon pour ce que n’as pas

C’est bon pour ce que tu as

Et c’est même bon pour ce que n’as pas