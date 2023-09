Jean-Luc Fonck "voudrait jouer au bowling" dans sa dernière chanson

Tous les vendredis, Jean-Luc Fonck vous donne rendez-vous dans Le 8/9 sur VivaCité et La Une pour interpréter une chanson inédite autour de mots imposés par les auditeurs tout au long de la semaine. Cette fois-ci, il devait replacer : record, anniversaire, papa et bienveillance. Ça donne "Je voudrais jouer au bowling" et nos Super Nanas présentes sur le plateau, Ophélie Fontana, Fanny Jandrain et Sara De Paduwa, ont tenu à rester pour ce grand moment.

