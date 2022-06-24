Jean-Luc Fonck semble vouloir "Partir en Vacances"

J’AIME ECOUTER EN BOUCLE " FAUT QUE CA PETE "
A FOND LA CAISSE TOUS LES MATINS DANS LA CAMIONNETTE
J’AIME LES DROLES DE BRUITS, LES TRUCS UN PEU PARASITES
LA CRAIE SUR LE TABLEAU OU BIEN LA FRIGOLITE… MAIS…
J’AIMERAIS BIEN PARTIR EN VACANCES AVEC TOI
JUSTE TOI JUSTE MOI JUSTE NOUS
ALLELUIAH
J’AIMERAIS BIEN PARTIR EN VACANCES AVEC TOI
GRATTER SUR NOS ASSIETTES AVEC NOS FOURCHETTES
J’AIME REGARDER LE VENT, J’AIME ECOUTER LE SOLEIL
PARLER EN KOBAÏEN AVEC MES AMIES LES ABEILLES
J’AIME TE VOIR DANSER COMME UN PIGEON – COMME CA
J’AIME SENTIR TON NEZ, J’AIME REGARDER TES DOIGTS… MAIS
J’AIMERAIS BIEN PARTIR EN VACANCES AVEC TOI
JUSTE TOI JUSTE MOI JUSTE NOUS
ALLELUIAH
J’AIMERAIS BIEN PARTIR EN VACANCES AVEC TOI
GRATTER SUR NOS ASSIETTES AVEC NOS FOURCHETTES
…
J’AIME ECOUTER LA MUSIQUE DE CINGLES
AVEC DES GUITARES QUI SONNENT COMME DES MACHINES A LAVER
J’AIME MARCHER PIEDS NUS DANS MES CHAUSETTES
PAS BESOIN DE DELIBERATION
JE TROUVE QUE TOUT CA, C’EST CHOUETTE… MAIS
J’AIMERAIS BIEN PARTIR EN VACANCES AVEC TOI
JUSTE TOI JUSTE MOI JUSTE NOUS
ALLELUIAH
J’AIMERAIS BIEN PARTIR EN VACANCES AVEC TOI
GRATTER SUR NOS ASSIETTES AVEC NOS FOURCHETTES
J’AIMERAIS BIEN PARTIR EN VACANCES AVEC TOI
JUSTE TOI JUSTE MOI JUSTE NOUS
ALLELUIAH
J’AIMERAIS BIEN PARTIR EN VACANCES AVEC TOI
GRATTER SUR NOS ASSIETTES AVEC NOS FOURCHETTES