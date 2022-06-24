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Le 8/9

Jean-Luc Fonck semble vouloir "Partir en Vacances"

"Partir en vacances"

Le 8-9: la chanson de Jean-Luc Fonck

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il y a 1 heure5 min
Par Elisée Baelongandi

Pour cette chanson sur un thème légèrement électro au départ, Jean-Luc Fonck a fait appel à Bruno Mars, Marc Rockson pour le côté électro de cette interprétation mais malheureusement aucun des deux n’ont répondu à l’appel de notre chroniqueur.

A quelques jours des départs en vacances, Jean-Luc Fonk semble très fatigué et est heureux, content pour être plus précis. C’est ce qu’il exprime dans le 8/9, en interprétant "Partir en vacances".

Jean-Luc termine cette semaine en exprimant sa joie de partir en vacances à travers un titre inédit : "Partir en Vacances".

Une fois encore, le chroniqueur a réussi à placer les 4 mots imposés du Kidivrai : PARASITES, VACANCES, ALLELUIAH et DELIBERATION.

Les paroles de "Partir en vacances"

J’AIME ECOUTER EN BOUCLE " FAUT QUE CA PETE "

A FOND LA CAISSE TOUS LES MATINS DANS LA CAMIONNETTE

J’AIME LES DROLES DE BRUITS, LES TRUCS UN PEU PARASITES

LA CRAIE SUR LE TABLEAU OU BIEN LA FRIGOLITE… MAIS…

 

J’AIMERAIS BIEN PARTIR EN VACANCES AVEC TOI

JUSTE TOI JUSTE MOI JUSTE NOUS

ALLELUIAH

J’AIMERAIS BIEN PARTIR EN VACANCES AVEC TOI

GRATTER SUR NOS ASSIETTES AVEC NOS FOURCHETTES

 

J’AIME REGARDER LE VENT, J’AIME ECOUTER LE SOLEIL

PARLER EN KOBAÏEN AVEC MES AMIES LES ABEILLES

J’AIME TE VOIR DANSER COMME UN PIGEON – COMME CA

J’AIME SENTIR TON NEZ, J’AIME REGARDER TES DOIGTS… MAIS

 

J’AIMERAIS BIEN PARTIR EN VACANCES AVEC TOI

JUSTE TOI JUSTE MOI JUSTE NOUS

ALLELUIAH

J’AIMERAIS BIEN PARTIR EN VACANCES AVEC TOI

GRATTER SUR NOS ASSIETTES AVEC NOS FOURCHETTES

 

 

J’AIME ECOUTER LA MUSIQUE DE CINGLES

AVEC DES GUITARES QUI SONNENT COMME DES MACHINES A LAVER

J’AIME MARCHER PIEDS NUS DANS MES CHAUSETTES

PAS BESOIN DE DELIBERATION

JE TROUVE QUE TOUT CA, C’EST CHOUETTE… MAIS

 

J’AIMERAIS BIEN PARTIR EN VACANCES AVEC TOI

JUSTE TOI JUSTE MOI JUSTE NOUS

ALLELUIAH

J’AIMERAIS BIEN PARTIR EN VACANCES AVEC TOI

GRATTER SUR NOS ASSIETTES AVEC NOS FOURCHETTES

 

J’AIMERAIS BIEN PARTIR EN VACANCES AVEC TOI

JUSTE TOI JUSTE MOI JUSTE NOUS

ALLELUIAH

J’AIMERAIS BIEN PARTIR EN VACANCES AVEC TOI

GRATTER SUR NOS ASSIETTES AVEC NOS FOURCHETTES

La chanson de Jean-Luc, c’est tous les vendredis dans Le 8/9

Pour plus d’humour belgo-belge avec Jean-Luc Fonck, retrouvez sa chanson tous les vendredis dans Le 8/9 en radio sur VivaCité et en télévision sur la Une.

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