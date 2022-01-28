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Le 8/9

Jean-Luc Fonck se sent pousser des ailes en chantant "Piou Piou" et fait danser Manon Lepomme

"Piou Piou"

Le 8-9: la chanson de Jean-Luc Fonck

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il y a 1 heure5 min
Par François Saint-Amand
Le 8/9VivacitéCulture & MusiqueVidéoLE 8/9JEAN-LUC FONCK

Notre Jean-Luc national est admiratif des oiseaux. Il dédicace une chanson à tous les volatiles avec Piou Piou.

On le savait, Jean-Luc Fonck est un drôle d’oiseau. Même à 64 ans, pas facile de battre de ses propres ailes. Heureusement, après avoir été aidé par Mustii, il est désormais suivi par Manon Lepomme, invitée dans Le 8/9 pour parler de son nouveau spectacle, qui a dansé sur son titre.

Ce vendredi, il devait replacer ces 4 mots imposés par les auditeurs du Kidivrai : opération, anticonstitutionnellement, verglas, canaillou.

Les paroles de "Piou Piou"

LE MATIN QUAND JE ME LEVE JE MANGE UNE TARTINE

QUE JE PREPARE EN GENERAL AVEC DU PAIN

ET PUIS JE BOIS UN CAFE NOIR

L’OPERATION CONSISTE A VERSER UN LIQUIDE FONCE

DANS UN RECIPIENT CREUX

CA FAIT DU BIEN

 

ET JE REGARDE

TOUT LA-HAUT

LES OISEAUX

TOUT LA-HAUT

JE ME DIS HEUREUSEMENT QUE LES PETITS OISEAUX ONT DES AILES

POUR VOLER DANS LE CIEL

TOUT LA-HAUT

 

CELA FAIT 65 ANS QUE J’ESSAIE D’ECRIRE ANTICONSTITUTIONNELLEMENT

EN FAISANT PIPI DANS LA NEIGE

JUSQU’A PRESENT, MON RECORD C’EST D’AVOIR ECRIT " ANTI "

QUAND LES OISEAUX ME REGARDENT JE NE SUIS PAS TRES A L’AISE

 

ET JE REGARDE

TOUT LA-HAUT

LES OISEAUX

TOUT LA-HAUT

JE ME DIS HEUREUSEMENT QUE LES PETITS OISEAUX ONT DES AILES

POUR VOLER DANS LE CIEL

TOUT LA-HAUT

 

J’ESSAIE DE PRENDRE LE TEMPS AVANT QUE LE TEMPS NE ME PRENNE

MAIS TOUT CA PREND DU TEMPS JE NE SUIS SUR QUE J’Y PARVIENNE

C’EST JUSTEMENT EN PASSANT PAR VIENNE QUE J’AI VU LE TEMPS PASSER PAR LA

ENFIN… PAR LA… PARLA MA MAIN… MA TETE EST GIVREE… PLEINE DE VERGLAS

 

ET JE REGARDE

TOUT LA-HAUT

LES OISEAUX

TOUT LA-HAUT

JE ME DIS HEUREUSEMENT QUE CES PETITS CANAILLOUS ONT DES AILES

POUR VOLER DANS LE CIEL

TOUT LA-HAUT

 

La chanson de Jean-Luc, c’est tous les vendredis dans Le 8/9

Pour plus d’humour belgo-belge avec Jean-Luc Fonck, retrouvez sa chanson tous les vendredis dans Le 8/9 en radio sur VivaCité et en télévision sur la Une.

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