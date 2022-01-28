Jean-Luc Fonck se sent pousser des ailes en chantant "Piou Piou" et fait danser Manon Lepomme

LE MATIN QUAND JE ME LEVE JE MANGE UNE TARTINE
QUE JE PREPARE EN GENERAL AVEC DU PAIN
ET PUIS JE BOIS UN CAFE NOIR
L’OPERATION CONSISTE A VERSER UN LIQUIDE FONCE
DANS UN RECIPIENT CREUX
CA FAIT DU BIEN
ET JE REGARDE
TOUT LA-HAUT
LES OISEAUX
TOUT LA-HAUT
JE ME DIS HEUREUSEMENT QUE LES PETITS OISEAUX ONT DES AILES
POUR VOLER DANS LE CIEL
TOUT LA-HAUT
CELA FAIT 65 ANS QUE J’ESSAIE D’ECRIRE ANTICONSTITUTIONNELLEMENT
EN FAISANT PIPI DANS LA NEIGE
JUSQU’A PRESENT, MON RECORD C’EST D’AVOIR ECRIT " ANTI "
QUAND LES OISEAUX ME REGARDENT JE NE SUIS PAS TRES A L’AISE
ET JE REGARDE
TOUT LA-HAUT
LES OISEAUX
TOUT LA-HAUT
JE ME DIS HEUREUSEMENT QUE LES PETITS OISEAUX ONT DES AILES
POUR VOLER DANS LE CIEL
TOUT LA-HAUT
J’ESSAIE DE PRENDRE LE TEMPS AVANT QUE LE TEMPS NE ME PRENNE
MAIS TOUT CA PREND DU TEMPS JE NE SUIS SUR QUE J’Y PARVIENNE
C’EST JUSTEMENT EN PASSANT PAR VIENNE QUE J’AI VU LE TEMPS PASSER PAR LA
ENFIN… PAR LA… PARLA MA MAIN… MA TETE EST GIVREE… PLEINE DE VERGLAS
ET JE REGARDE
TOUT LA-HAUT
LES OISEAUX
TOUT LA-HAUT
JE ME DIS HEUREUSEMENT QUE CES PETITS CANAILLOUS ONT DES AILES
POUR VOLER DANS LE CIEL
TOUT LA-HAUT