Passer au contenu
Rechercher
Icône représentant un article video.

Le 8/9

Jean-Luc Fonck se demande "Ce qu’il faut faire" dans une nouvelle chanson

La chanson de Jean-Luc Fonck

Pour voir ce contenu, connectez-vous gratuitement

il y a 28 minutesTemps de lecture4 min
Par Aurélien David

Jean-Luc Fonck se pose des questions dans le 8/9. Il nous les partage dans sa chanson inédite et chorégraphiée : Mais qu’est-ce qu’il faut faire ?

Il vous arrive peut-être de vous demander ce qu’il faut dire ou ce qu’il faut faire. C’est normal, même Jean-Luc ne sait pas tout. Mais ce qu’il sait faire et dire à la perfection, ce sont les mots du Kidivrai : avion, tartiflette, pétéchie et David & Goliath.

Les paroles de la chanson "Mais qu’est-ce qu’il faut faire" :

DEBOUT SUR LE PONT DU PORTE-AVIONS

JE REGARDE LA MER JE ME DIS DANS LE FOND

EST-CE QUE LA MER ME REGARDE AUSSI

PEUT-ETRE QUE NON PEUT-ETRE QUE OUI

JE M’ACHETE UNE PAIRE DE LUNETTES

CA ME COÛTE LES YEUX DE LA TETE

ALORS JE N’EN AI PLUS BESOIN

JE LES RAMENE AU MAGASIN

 

MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT FAIRE ?

MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT DIRE ?

MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT FAIRE ?

MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT DIRE ?

 

JE VAIS CHEZ MON COUSIN PETER

UN PEU CUISINIER UN PEU TRAITEUR

IL M’AMENE UNE TARTIFLETTE

PLUS GRANDE QUE L’ASSIETTE

A LA TABLE À COTE Y’A DAVID ET GOLIATH

QUI MANGENT AVEC LANCE-PIERRE FOUCAULT

DAVID SE LEVE IL PREND LANCE-PIERRE

IL TUE GOLIATH QUI TOMBE DE HAUT

 

MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT FAIRE ?

MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT DIRE ?

MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT FAIRE ?

MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT DIRE ?

 

SI TU NE TE SITUES PAS

C’EST PARCE QUE TU NE SAIS PAS OÙ TU ES

SINON TU TE SITUERAIS

T’AURAIS PAS BESOIN DE TE SITUER

 

COMMENT COMMENT COMMENT COMMENT SAVOIR

QU’ON EST ALLERGIQUE AUX SALONS LAVOIR

QUAND ON N’EN A JAMAIS MANGÉ

ON NE PEUT PAS TOUT ESSAYER

PETECHIE EN ANGLAIS SE DIT PETECHIE

PETECHIE EN FLAMAND SE DIT PETECHIE

C’EST COMME AMBULANCE ET TAXI

MAIS ON N’APPELLE MOINS SOUVENT UNE PETECHIE

 

MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT FAIRE ?

MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT DIRE ?

MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT FAIRE ?

MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT DIRE ?

Inscrivez-vous aux newsletters de la RTBF

Info, sport, émissions, cinéma...Découvrez l'offre complète des newsletters de nos thématiques et restez informés de nos contenus
Je m'inscris

Articles recommandés pour vous