Jean-Luc Fonck se demande "Ce qu’il faut faire" dans une nouvelle chanson

DEBOUT SUR LE PONT DU PORTE-AVIONS
JE REGARDE LA MER JE ME DIS DANS LE FOND
EST-CE QUE LA MER ME REGARDE AUSSI
PEUT-ETRE QUE NON PEUT-ETRE QUE OUI
JE M’ACHETE UNE PAIRE DE LUNETTES
CA ME COÛTE LES YEUX DE LA TETE
ALORS JE N’EN AI PLUS BESOIN
JE LES RAMENE AU MAGASIN
MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT FAIRE ?
MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT DIRE ?
MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT FAIRE ?
MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT DIRE ?
JE VAIS CHEZ MON COUSIN PETER
UN PEU CUISINIER UN PEU TRAITEUR
IL M’AMENE UNE TARTIFLETTE
PLUS GRANDE QUE L’ASSIETTE
A LA TABLE À COTE Y’A DAVID ET GOLIATH
QUI MANGENT AVEC LANCE-PIERRE FOUCAULT
DAVID SE LEVE IL PREND LANCE-PIERRE
IL TUE GOLIATH QUI TOMBE DE HAUT
MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT FAIRE ?
MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT DIRE ?
MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT FAIRE ?
MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT DIRE ?
SI TU NE TE SITUES PAS
C’EST PARCE QUE TU NE SAIS PAS OÙ TU ES
SINON TU TE SITUERAIS
T’AURAIS PAS BESOIN DE TE SITUER
COMMENT COMMENT COMMENT COMMENT SAVOIR
QU’ON EST ALLERGIQUE AUX SALONS LAVOIR
QUAND ON N’EN A JAMAIS MANGÉ
ON NE PEUT PAS TOUT ESSAYER
PETECHIE EN ANGLAIS SE DIT PETECHIE
PETECHIE EN FLAMAND SE DIT PETECHIE
C’EST COMME AMBULANCE ET TAXI
MAIS ON N’APPELLE MOINS SOUVENT UNE PETECHIE
MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT FAIRE ?
MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT DIRE ?
MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT FAIRE ?
MAIS QU’EST-CE QU’IL FAUT DIRE ?