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Le 8/9

Jean-Luc Fonck s’interroge en chanson : "Qu’est-ce que tu fais quand tu ne fais rien ?"

La chanson de Jean-Luc Fonck

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Par Aurélien David via

Jean-Luc Fonck a voulu faire une chanson intelligente avec un message. Ce n’est pas le cas de celle de cette semaine pour le 8/9, intitulée Qu’est-ce que tu fais quand tu ne fais rien.

Une bonne chanson n’a pas besoin de bonnes paroles ni d’une bonne musique. Elle a surtout besoin des mots du Kidivrai : plage, ouragan et molinos.

Les paroles de la chanson "Qu’est-ce que tu fais quand tu ne fais rien" :

ELLE VIVAIT DANS UN APPARTEMENT AU DEUXIEME ETAGE

JUSTE ENTRE LE TROISIEME ET LE PREMIER

POUR GRIMPER TOUT LA-HAUT IL LUI FALLAIT DU COURAGE

DEPUIS QU’ELLE AVAIT VENDU LES ESCALIERS

LES VACANCES A LA MER, POUR ELLE C’ETAIT TERMINÉ

ELLE AVAIT TOURNÉ LA PLAGE ELLE AVAIT DÛ RENTRER

TOUTE SEULE CHEZ ELLE SANS PERSONNE A QUI PARLER

DE TORREMOLINOS, DE MOLINOS OU MEME DE TORRE

 

QUAND TU MANGES UNE TARTINE AU JAMBON, C’EST SÛR

ELL’NE TOMB’RA JAMAIS DU COTE DE LA CONFITURE

QUAND TU MANGES UNE TARTINE AU FROMAGE, C’EST PAREIL

JAMAIS JAMAIS TU NE FERAS DE TACHES DE GROSEILLES

 

ELLE TRICOTAIT DES PULLS EN POILS DE CAROTTES

C’EST CHAUD L’ETE, C’EST FROID L’HIVER, CA COUTE UN PONT

ELLE SE DISAIT : SI JE TRICOTAIS DIRECTEMENT DES PULLS EN POILS DE PONT

EST-CE QUE CA ME COUTERA UNE CAROTTE ? EVIDEMMENT QUE NON…

TOUT A L’AIR SI FACILE MEME QUAND CA NE L’EST PAS

TOUT A L’AIR SI FRAGILE MEME SI C’EST PARFOIS LE CAS

ON SAIT QU’IL N’Y A PAS D’OEUFS DURS DANS LES OMELETTES

ET QU’IL NE FAUT PAS MANGER LE MANCHE QUAND ON MANGE UNE RACLETTE

 

QUAND TU MANGES UNE TARTINE AU JAMBON, C’EST SÛR

ELL’NE TOMB’RA JAMAIS DU COTE DE LA CONFITURE

QUAND TU MANGES UNE TARTINE AU FROMAGE, C’EST PAREIL

JAMAIS JAMAIS TU NE FERAS DE TACHES DE GROSEILLES

 

LES JOURS DE TEMPETE ELLE MARCHAIT DE DOUR A GAND

ELLE PARTAIT A LA RECHERCHE D’OURAGANS

A PART UN TERRIBLE L’ENNUI ELLE N’A JAMAIS RIEN TROUVE

ALORS ELLE RETOURNAIT DANS SA TETE POUR TRICOTER

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