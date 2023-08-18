Jean-Luc Fonck s’interroge en chanson : "Qu’est-ce que tu fais quand tu ne fais rien ?"

ELLE VIVAIT DANS UN APPARTEMENT AU DEUXIEME ETAGE
JUSTE ENTRE LE TROISIEME ET LE PREMIER
POUR GRIMPER TOUT LA-HAUT IL LUI FALLAIT DU COURAGE
DEPUIS QU’ELLE AVAIT VENDU LES ESCALIERS
LES VACANCES A LA MER, POUR ELLE C’ETAIT TERMINÉ
ELLE AVAIT TOURNÉ LA PLAGE ELLE AVAIT DÛ RENTRER
TOUTE SEULE CHEZ ELLE SANS PERSONNE A QUI PARLER
DE TORREMOLINOS, DE MOLINOS OU MEME DE TORRE
QUAND TU MANGES UNE TARTINE AU JAMBON, C’EST SÛR
ELL’NE TOMB’RA JAMAIS DU COTE DE LA CONFITURE
QUAND TU MANGES UNE TARTINE AU FROMAGE, C’EST PAREIL
JAMAIS JAMAIS TU NE FERAS DE TACHES DE GROSEILLES
ELLE TRICOTAIT DES PULLS EN POILS DE CAROTTES
C’EST CHAUD L’ETE, C’EST FROID L’HIVER, CA COUTE UN PONT
ELLE SE DISAIT : SI JE TRICOTAIS DIRECTEMENT DES PULLS EN POILS DE PONT
EST-CE QUE CA ME COUTERA UNE CAROTTE ? EVIDEMMENT QUE NON…
TOUT A L’AIR SI FACILE MEME QUAND CA NE L’EST PAS
TOUT A L’AIR SI FRAGILE MEME SI C’EST PARFOIS LE CAS
ON SAIT QU’IL N’Y A PAS D’OEUFS DURS DANS LES OMELETTES
ET QU’IL NE FAUT PAS MANGER LE MANCHE QUAND ON MANGE UNE RACLETTE
QUAND TU MANGES UNE TARTINE AU JAMBON, C’EST SÛR
ELL’NE TOMB’RA JAMAIS DU COTE DE LA CONFITURE
QUAND TU MANGES UNE TARTINE AU FROMAGE, C’EST PAREIL
JAMAIS JAMAIS TU NE FERAS DE TACHES DE GROSEILLES
LES JOURS DE TEMPETE ELLE MARCHAIT DE DOUR A GAND
ELLE PARTAIT A LA RECHERCHE D’OURAGANS
A PART UN TERRIBLE L’ENNUI ELLE N’A JAMAIS RIEN TROUVE
ALORS ELLE RETOURNAIT DANS SA TETE POUR TRICOTER