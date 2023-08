Jean-Luc Fonck "rêve d’ailes" dans sa chanson en duo avec Martin Charlier

Notre Jean-Luc Fonck national nous a présenté sa dernière composition dans Le 8/9, sur un air qui sent les vacances et le soleil. Comme d’habitude, il devait replacer les mots imposés par les auditeurs tout au long de la semaine : Torremolinos, tartiflette, pluvieux et chien. Le tout donne "Je rêve d’ailes", en duo avec Martin Charlier qui lui a prêté main-forte.

Retrouvez ce grand moment ci-dessous, accompagné des paroles.