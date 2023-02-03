Jean-Luc Fonck raconte son cauchemar dans sa chanson "Tan-tango"

Jean-Luc a fait un rêve épouvantable cette nuit, qu’il nous narre en chanson dans le 8/9 avec son Tan-tango.
Depuis il va mieux, et il a placé les mots du Kidivrai : crêpe, Bart de Wever, Saint-Valentin, Dorothée.
Le 8/9
Jean-Luc a fait un rêve épouvantable cette nuit, qu’il nous narre en chanson dans le 8/9 avec son Tan-tango.
Depuis il va mieux, et il a placé les mots du Kidivrai : crêpe, Bart de Wever, Saint-Valentin, Dorothée.
ONE-DEUX-DREI-QUATRO
CETTE NUIT J’AI FAIT UN RÊVE EPOUVANTABLE
JE MANGEAIS DES CRÊPES AVEC BART DE WEVER
C’EST LA TRADITION QUAND ARRIVE LA CHANDELEUR
C’EST PAS MATHEW PERRY QUI VA DIRE LE CONTRAIRE
MAIS BART AURAIT PRÉFÉRÉ DES GAUFRES… WAFELS
C’EST COMME DES GROSSES CRÊPES AVEC DES TROUS DEDANS
JE LUI AI DIT, PATIENCE, IL FAUT ATTENDRE LE BON MOMENT
QUI SAINT VALENTIN SAINT VASUREMEMIN, C’EST ÉVIDENT
QUAND TOUT À COUP
UN DRÔLE DE TYPE S’EST MIS À CHANTER
C’ÉTAIT AFFREUX JE ME SUIS DIT : MAIS QU’EST-CE QUE C’EST QUE CA
QUAND TOUT À COUP
UN DRÔLE DE TYPE S’EST MIS À CHANTER
C’ÉTAIT AFFREUX ET PUIS J’AI VU QUE LE TYPE… C’ÉTAIT MOI
À LA TABLE D’À CÔTÉ, Y AVAIT UNE BLONDE VÉGÉTARIENNE
COMMENT TU T’APPELLES, JE LUI AI DEMANDÉ
ELLE M’A DIT HÉLENE… JE M’APPELLE HÉLENE,
CELLE DES GARCONS… DU CLUB DOROTHEE
J’AI PAS CRU UN MOT DE CE QU’ELLE ME DISAIT
C’ETAIT SANS DOUTE ENCORE UNE MYTHOWOMAN
COMME JE SUIS POLI JE LUI AI DIT ENCHANTE
SI TOI T’ES HELENE, ALORS MOI, JE SUIS ED SHEERAN
QUAND TOUT A COUP
UN DROLE DE TYPE S’EST MIS À CHANTER
C’ETAIT AFFREUX JE ME SUIS DIT : MAIS QU’EST-CE QUE C’EST QUE CA
QUAND TOUT A COUP
UN DROLE DE TYPE S’EST MIS À CHANTER
C’ETAIT AFFREUX ET PUIS J’AI VU QUE LE TYPE C’ETAIT MOI
ONE – DEUX -DREI – QUATRO
HEUREUSEMENT POUR MOI… JE ME SUIS REVEILLE
J’AI PRIS MON BAIN ET JE ME SUIS HABILLÉ
JE ME SUIS RETROUVÉ ICI AVEC TOUS MES AMIS
CYRIL, JEROME, SARA… LE PARADIS
QUAND TOUT A COUP
UN DROLE DE TYPE S’EST MIS À CHANTER
C’ETAIT AFFREUX JE ME SUIS DIT : MAIS QU’EST-CE QUE C’EST QUE CA
QUAND TOUT A COUP
UN DROLE DE TYPE S’EST MIS À CHANTER
C’ETAIT AFFREUX ET PUIS J’AI VU QUE LE TYPE C’ETAIT MOI
Inscrivez-vous aux newsletters de la RTBF