Passer au contenu
Rechercher
Icône représentant un article video.

Le 8/9

Jean-Luc Fonck raconte son cauchemar dans sa chanson "Tan-tango"

il y a 2 heuresTemps de lecture4 min
Par Aurélien David

Jean-Luc a fait un rêve épouvantable cette nuit, qu’il nous narre en chanson dans le 8/9 avec son Tan-tango.

Depuis il va mieux, et il a placé les mots du Kidivrai : crêpe, Bart de Wever, Saint-Valentin, Dorothée.

Les paroles de "Tan-tango"

ONE-DEUX-DREI-QUATRO

 

CETTE NUIT J’AI FAIT UN RÊVE EPOUVANTABLE

JE MANGEAIS DES CRÊPES AVEC BART DE WEVER

C’EST LA TRADITION QUAND ARRIVE LA CHANDELEUR

C’EST PAS MATHEW PERRY QUI VA DIRE LE CONTRAIRE

 

MAIS BART AURAIT PRÉFÉRÉ DES GAUFRES… WAFELS

C’EST COMME DES GROSSES CRÊPES AVEC DES TROUS DEDANS

JE LUI AI DIT, PATIENCE, IL FAUT ATTENDRE LE BON MOMENT

QUI SAINT VALENTIN SAINT VASUREMEMIN, C’EST ÉVIDENT

 

QUAND TOUT À COUP

UN DRÔLE DE TYPE S’EST MIS À CHANTER

C’ÉTAIT AFFREUX JE ME SUIS DIT : MAIS QU’EST-CE QUE C’EST QUE CA

QUAND TOUT À COUP

UN DRÔLE DE TYPE S’EST MIS À CHANTER

C’ÉTAIT AFFREUX ET PUIS J’AI VU QUE LE TYPE… C’ÉTAIT MOI

 

À LA TABLE D’À CÔTÉ, Y AVAIT UNE BLONDE VÉGÉTARIENNE

COMMENT TU T’APPELLES, JE LUI AI DEMANDÉ

ELLE M’A DIT HÉLENE… JE M’APPELLE HÉLENE,

CELLE DES GARCONS… DU CLUB DOROTHEE

 

J’AI PAS CRU UN MOT DE CE QU’ELLE ME DISAIT

C’ETAIT SANS DOUTE ENCORE UNE MYTHOWOMAN

COMME JE SUIS POLI JE LUI AI DIT ENCHANTE

SI TOI T’ES HELENE, ALORS MOI, JE SUIS ED SHEERAN

 

QUAND TOUT A COUP

UN DROLE DE TYPE S’EST MIS À CHANTER

C’ETAIT AFFREUX JE ME SUIS DIT : MAIS QU’EST-CE QUE C’EST QUE CA

QUAND TOUT A COUP

UN DROLE DE TYPE S’EST MIS À CHANTER

C’ETAIT AFFREUX ET PUIS J’AI VU QUE LE TYPE C’ETAIT MOI

 

ONE – DEUX -DREI – QUATRO

 

HEUREUSEMENT POUR MOI… JE ME SUIS REVEILLE

J’AI PRIS MON BAIN ET JE ME SUIS HABILLÉ

JE ME SUIS RETROUVÉ ICI AVEC TOUS MES AMIS

CYRIL, JEROME, SARA… LE PARADIS

 

QUAND TOUT A COUP

UN DROLE DE TYPE S’EST MIS À CHANTER

C’ETAIT AFFREUX JE ME SUIS DIT : MAIS QU’EST-CE QUE C’EST QUE CA

QUAND TOUT A COUP

UN DROLE DE TYPE S’EST MIS À CHANTER

C’ETAIT AFFREUX ET PUIS J’AI VU QUE LE TYPE C’ETAIT MOI

Inscrivez-vous aux newsletters de la RTBF

Info, sport, émissions, cinéma...Découvrez l'offre complète des newsletters de nos thématiques et restez informés de nos contenus
Je m'inscris

Articles recommandés pour vous