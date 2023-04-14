Jean-Luc Fonck raconte sa rencontre avec "Jean-Raymond" en chanson

Ce sont les prémices du début d’une chanson d’amour que propose Jean-Luc Fonck dans le 8/9. Une chanson d’amour ancienne, qui date d’avant le passé. L’histoire d’un homme perdu qui retrouve le bonheur. Nous, on retrouve les mots du Kidivrai : amortisseur, infirmière et vélo.
Voici les paroles de "Jean-Raymond" :
SUR UNE PETITE ROUTE DE CAMPAGNE
VOILÀ QUE TOUT-A-COUP JE TOMBE EN PANNE
Y’A PLUS D’ESSENCE, J’AI PAS FAIT LE PLEIN
LE RESERVOIR EST VIDE, Y’A PLUS RIEN
JE DECIDE DE FAIRE DU STOP – HOLA
MAIS Y’A ZERO PERSONNE À L’HORIZON
JE SUIS UN PEU DECOURAGE, JE SUIS RAPLAPLA
QUAND JE VOIS ARRIVER UN GROS CAMION
LE CHAUFFEUR S’APPELLE JEAN – RAYMOND
IL ME DEMANDE OU JE VAIS
JE LUI DIS : "JE VAIS DROIT DEVANT"
IL ME DIT : "CA TOMBE BIEN, C’EST LÀ QUE J’ALLAIS"
ET EN AVANT NOUS VOILA PARTIS
RAYMOND, SON GROS CAMION ET MOI
POUR ALLER OU ? ON NE SAIT PAS…
MAIS ON SAIT BIEN QU’ON Y VA
DANS LE CAMION DE JEAN-RAYMOND
QU’EST-CE QU’ON A BON
DANS LE CAMION DE JEAN-RAYMOND
AVEC LA RADIO A FOND
ON CHANTE LES LACS DU CONNEMARA
LE LUNDI AU SOLEIL DE CLAUDE FRANCOIS
LES CORNICHONS DE NINO FERRER
ET MAMAN A TORT DE MYLENE FARMER
ON ROULE PENDANT DES KILOMETRES
AVEC MAITRE GIMS MEME SI ON PEUT PLUS DIRE MAITRE
A TRAVERS CHAMPS, A TRAVERS BOIS
AVEC PATRICK BRUEL ON SE CASSE LA VOIX
DANS LE CAMION DE JEAN-RAYMOND
QU’EST-CE QU’ON A BON
DANS LE CAMION DE JEAN-RAYMOND
AVEC LA RADIO A FOND
ON PLEURE AVEC LES ROSES BLANCHES
QUAND L’INFIRMIERE DIT AU GAMIN :
"QUEL JOUR ON EST ? ON EST DIMANCHE !
HE BIEN TE VOILA ORPHELIN !"
LES AMORTISSEURS DU CAMION SONT NIQUES
LA BOÎTE DE VITESSES ELLE AUSSI ELLE EST NIQUEE
ME-ME LES VELOS NOUS DEPASSENT
RESTER DERRIERE CA LES AGACE
DANS LE CAMION DE JEAN-RAYMOND
QU’EST-CE QU’ON A BON
DANS LE CAMION DE JEAN-RAYMOND
AVEC LA RADIO A FOND
DANS LE CAMION DE JEAN-RAYMOND
QU’EST-CE QU’ON A BON
DANS LE CAMION DE JEAN-RAYMOND
AVEC LA RADIO A FOND