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Le 8/9

Jean-Luc Fonck raconte sa rencontre avec "Jean-Raymond" en chanson

La chanson de Jean-Luc Fonck

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Par Aurélien David

Ce sont les prémices du début d’une chanson d’amour que propose Jean-Luc Fonck dans le 8/9. Une chanson d’amour ancienne, qui date d’avant le passé. L’histoire d’un homme perdu qui retrouve le bonheur. Nous, on retrouve les mots du Kidivrai : amortisseur, infirmière et vélo.

Voici les paroles de "Jean-Raymond" :

SUR UNE PETITE ROUTE DE CAMPAGNE

VOILÀ QUE TOUT-A-COUP JE TOMBE EN PANNE

Y’A PLUS D’ESSENCE, J’AI PAS FAIT LE PLEIN

LE RESERVOIR EST VIDE, Y’A PLUS RIEN

 

JE DECIDE DE FAIRE DU STOP – HOLA

MAIS Y’A ZERO PERSONNE À L’HORIZON

JE SUIS UN PEU DECOURAGE, JE SUIS RAPLAPLA

QUAND JE VOIS ARRIVER UN GROS CAMION

 

LE CHAUFFEUR S’APPELLE JEAN – RAYMOND

IL ME DEMANDE OU JE VAIS

JE LUI DIS : "JE VAIS DROIT DEVANT"

IL ME DIT : "CA TOMBE BIEN, C’EST LÀ QUE J’ALLAIS"

 

ET EN AVANT NOUS VOILA PARTIS

RAYMOND, SON GROS CAMION ET MOI

POUR ALLER OU ? ON NE SAIT PAS…

MAIS ON SAIT BIEN QU’ON Y VA

 

DANS LE CAMION DE JEAN-RAYMOND

QU’EST-CE QU’ON A BON

DANS LE CAMION DE JEAN-RAYMOND

AVEC LA RADIO A FOND

 

ON CHANTE LES LACS DU CONNEMARA

LE LUNDI AU SOLEIL DE CLAUDE FRANCOIS

LES CORNICHONS DE NINO FERRER

ET MAMAN A TORT DE MYLENE FARMER

 

ON ROULE PENDANT DES KILOMETRES

AVEC MAITRE GIMS MEME SI ON PEUT PLUS DIRE MAITRE

A TRAVERS CHAMPS, A TRAVERS BOIS

AVEC PATRICK BRUEL ON SE CASSE LA VOIX

 

DANS LE CAMION DE JEAN-RAYMOND

QU’EST-CE QU’ON A BON

DANS LE CAMION DE JEAN-RAYMOND

AVEC LA RADIO A FOND

 

ON PLEURE AVEC LES ROSES BLANCHES

QUAND L’INFIRMIERE DIT AU GAMIN :

"QUEL JOUR ON EST ? ON EST DIMANCHE !

HE BIEN TE VOILA ORPHELIN !"

 

LES AMORTISSEURS DU CAMION SONT NIQUES

LA BOÎTE DE VITESSES ELLE AUSSI ELLE EST NIQUEE

ME-ME LES VELOS NOUS DEPASSENT

RESTER DERRIERE CA LES AGACE

 

DANS LE CAMION DE JEAN-RAYMOND

QU’EST-CE QU’ON A BON

DANS LE CAMION DE JEAN-RAYMOND

AVEC LA RADIO A FOND

DANS LE CAMION DE JEAN-RAYMOND

QU’EST-CE QU’ON A BON

DANS LE CAMION DE JEAN-RAYMOND

AVEC LA RADIO A FOND

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