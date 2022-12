Dans sa nouvelle œuvre majeure Chez Jane et Tarzan, Jean-Luc Fonck nous dresse le portrait de trois couples très connus qui se la coulent douce : Jane et Tarzan, Adam et Ève, et Barbara et Martin.

La vie des couples célèbres est obscurcie de nombreux mystères. Quelle langue parlaient Adam et Ève ? et qui leur a appris à parler ? Des questions que Jean-Luc Fonck nous laisse sans réponse, en revanche il a réussi à placer les mots du Kidivrai : dégelée, train, ballon et Liège renouveau.