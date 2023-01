Jean-Luc Fonck raconte la vie de sa voisine du bas dans sa chanson "Tiens, tiens, tiens"

TIENS TIENS TIENS

TIENS TIENS QUI VOILA

C’EST LA VOISINE DU BAS

TOUT LE MONDE L’APPELLE EVA

PARCE QU’EVA PAR ICI EVA PAR LA

TOUJOURS DANS SA BAGNOLE

UNE PETITE BOUTEILLE D’ALCOOL

AU CAS OU, ON NE SAIT JAMAIS

EN CAS DE BESOIN S’IL FALLAIT

TIENS TIENS QUI VOILA

C’EST LA VOISINE DU BAS – EVA

TIENS TIENS QUI VOILA

C’EST EVA LA VOISINE – DU BAS

ELLE EST CELIBATAIRE

PARCE QU’ELLE N’EST PAS MARIEE – C’EST AINSI

QUAND C’EST SON ANNIVERSAIRE

ELLE SOUFFLE LE GATEAU ET MANGE LES BOUGIES

ELLE ADORE LE MIEL – BZZZ

ET LES BIERES D’ABBAYE – BZZZ

C’EST LE RUCHE DARE DARE – BZZZ

POUR SE RAVITAILLEYE – BZZZ

TIENS TIENS QUI VOILA

C’EST LA VOISINE DU BAS – EVA

TIENS TIENS QUI VOILA

C’EST EVA LA VOISINE – DU BAS

…

ELLE VIT DANS UN ASCENSEUR AVEC SON FRERE ET SA BELLE SOEUR

ILS SONT À L’ETROIT QUE CE SOIT L’UNE L’AUTRE OU LES TROIS

…

ELLE PARLE EN HE HE OH OH

ONOMATOPEES

ON NE COMPREND RIEN

QUAND ELLE SE MET À PARLER

Y’A QUE SNOOPY SON CANARI

QUI COMPREND QUAND ELLE DIT

QU’ELLE VOUDRAIT ETRE PEDICURE

MAIS QU’ELLE A PEUR DES PIEDS

TIENS TIENS QUI VOILA

C’EST LA VOISINE DU BAS – EVA

ELLE VIT DANS UN ASCENSEUR AVEC SON FRERE ET SA BELLE SOEUR

TIENS TIENS QUI VOILA

C’EST EVA LA VOISINE – DU BAS

ILS SONT À L’ETROIT QUE CE SOIT L’UNE L’AUTRE OU LES TROIS