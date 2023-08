Jean-Luc Fonck promet de mettre l’ambiance au Beau Vélo de RAVeL à Hannut

Jean-Luc Fonck est originaire d’Arlon, ville qu’il a quittée il y a fort longtemps. C’est notre poète humoristique à tous et le chanteur du groupe Sttellla.

Tout a commencé par une blague, Jean-Luc ne savait ni chanter et encore moins lire une partition, pourtant en 1975 avec sa complice de toujours, Mimi, ils forment Sttellla. Jean-Luc, n’a pas toujours pu gagner sa vie en vivant de sa passion, il a passé de nombreuses années au ministère de la Justice.

L’année 1992 est intense, Jean-Luc enchaîne le travail et il aurait bien besoin de vacances. D’ailleurs il y pense, la mer, la plage, les tapas et, surtout, Torremolinos, une ville plus occupée par les Belges que par les Espagnols. C’est le tube, la chanson passe partout, tout le temps !

La Rupture avec Mimi entraînera la fin du duo, mais pas du groupe puisque Jean-Luc poursuivra l’aventure Sttellla.

Il lie parfois des amitiés particulières. Vous ne le savez peut-être pas mais c’est un ami personnel de Bla Bla, la célèbre marionnette de la RTBF. Il a d’ailleurs composé les musiques des trois albums sur des paroles de Bernard Halut, le papa de Bla Bla. En 1998 le premier album, " Bla-bla – La Blablaboum", se couvre d’or au bout de trois mois, les enfants adorent…