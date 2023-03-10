Jean-Luc Fonck pense à l'avenir dans sa chanson "Quasi demain"

"On est tous à l'aube du jour qui viendra demain" : Jean-Luc Fonck fêtait hier ses 66 ans et ça l'a rendu philosophe. Dans le 8/9, il nous propose donc une chanson très profonde : Quasi demain, une chanson sur le temps qui passe et qui ne reviendra jamais en arrière. Ce qui revient en revanche chaque semaine, ce sont les mots du Kidivrai : prémonition, printemps, marginal et louve.
Les paroles de "Quasi demain"
J’AI DESCENDU - MON THE - AU REZ-DE-CHAUSSEE
J’AI VIDE TOUTE CETTE THEIERE - C’ETAIT QUAND ? BEN C’ETAIT HIER
J’AI PREPARE A L’AVANCE LES TARTINES DU FACTEUR
AVEC DU SALAMI ET CA L’A MIS DE BONNE HUMEUR
IL M’A DIT : " TIENS…J’AI DU COURRIER POUR TOI "
J’AI DIT : " BEN OUI…T’ES FACTEUR…TU VIENS TOUJOURS POUR CA "
IL A RI, J’AI RI , TOUTE LE MONDE A RI , MEME LE CANARI
QUAND ON EU FINI DE RIRE, LE FACTEUR EST PARTI
LE TEMPS PASSE TELLEMENT VITE QU’ON EST QUASI DEMAIN
ET DEMAIN CE SERA PAREIL ET AINSI DE SUITE JUSQU’A LA FIN
J’AI UNE COMME UNE PREMONITION DEVANT UN VERRE DE VIN
LE VERRE DE VIN ETAIT DEVIN ET VOYANT CA SE VOYAIT BIEN
LE PRINTEMPS EST DE RETOUR, LES HIRONDELLES SONT LA
RIEN DE BIEN MARGINAL, TOUS LES ANS C’EST COMME CA
LE LOUP SORT DE SA TANIERE POUR SE BALADER
QUAND IL RENTRE CHEZ LUI - OUILLE - LA PORTE EST FERMEE
HEUREUSEMENT POUR LUI, LA LOUVE A TOUJOURS LES CLES
ELLE LOUVE LA PORTE AU LOUP - ALL YOU NEED IS LOUVE OUOUOUH
LE TEMPS PASSE TELLEMENT VITE QU’ON EST QUASI DEMAIN
ET DEMAIN CE SERA PAREIL ET AINSI DE SUITE JUSQU’A LA FIN
TU ME L’AS DEJA DIT - JADIS
"C’EST MOI QU’ON QU’ON - C’EST MOI QU’ON CONFOND
ET C’EST AVEC MOI QU’ON QU’ON - AVEC MOI QU’ON ME CONFOND "
C’EST NORMAL ON EST TOUS LE SOSIE DE SOI-MEME DANS LE FOND
ON SE RESSEMBLE COMME DEUX GOUTTES D’EAU
SI C’ETAIT DES GOUTTES D’EAU DE JAVEL, CE SERAIT PAREIL
AVEC DES GOUTTES DE WHISKY, CA MARCHERAIT OSSI
ALORS POURQUOI TOUJOURS DES GOUTTES D’EAU ?
MAGOUILLES ! C’EST IDIOT !