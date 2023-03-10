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Le 8/9

Jean-Luc Fonck pense à l'avenir dans sa chanson "Quasi demain"

La chanson de Jean-Luc Fonck

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Temps de lecture5 min
Par Aurélien David

"On est tous à l'aube du jour qui viendra demain" : Jean-Luc Fonck fêtait hier ses 66 ans et ça l'a rendu philosophe. Dans le 8/9, il nous propose donc une chanson très profonde : Quasi demain, une chanson sur le temps qui passe et qui ne reviendra jamais en arrière. Ce qui revient en revanche chaque semaine, ce sont les mots du Kidivrai : prémonition, printemps, marginal et louve.

Les paroles de "Quasi demain"

J’AI DESCENDU - MON THE - AU REZ-DE-CHAUSSEE

J’AI VIDE TOUTE CETTE THEIERE - C’ETAIT QUAND ? BEN C’ETAIT HIER

J’AI PREPARE A L’AVANCE LES TARTINES DU FACTEUR

AVEC DU SALAMI ET CA L’A MIS DE BONNE HUMEUR

IL M’A DIT : " TIENS…J’AI DU COURRIER POUR TOI "

J’AI DIT : " BEN OUI…T’ES FACTEUR…TU VIENS TOUJOURS POUR CA "

IL A RI, J’AI RI , TOUTE LE MONDE A RI , MEME LE CANARI

QUAND ON EU FINI DE RIRE, LE FACTEUR  EST PARTI

 

LE TEMPS PASSE TELLEMENT VITE QU’ON EST QUASI DEMAIN

ET DEMAIN CE SERA PAREIL ET AINSI DE SUITE JUSQU’A LA FIN

 

J’AI UNE COMME UNE PREMONITION DEVANT UN VERRE DE VIN

LE VERRE DE VIN ETAIT DEVIN ET VOYANT CA SE VOYAIT BIEN

LE PRINTEMPS EST DE RETOUR, LES HIRONDELLES SONT LA

RIEN DE BIEN MARGINAL, TOUS LES ANS C’EST COMME CA

LE LOUP SORT DE SA TANIERE POUR SE BALADER

QUAND IL RENTRE CHEZ LUI - OUILLE - LA PORTE EST FERMEE

HEUREUSEMENT POUR LUI, LA LOUVE A TOUJOURS LES CLES

ELLE LOUVE LA PORTE AU LOUP - ALL YOU NEED IS LOUVE OUOUOUH

 

LE TEMPS PASSE TELLEMENT VITE QU’ON EST QUASI DEMAIN

ET DEMAIN CE SERA PAREIL ET AINSI DE SUITE JUSQU’A LA FIN

 

TU ME L’AS DEJA DIT  - JADIS

"C’EST MOI QU’ON QU’ON - C’EST MOI QU’ON CONFOND

ET C’EST AVEC MOI QU’ON QU’ON - AVEC MOI QU’ON ME CONFOND "

C’EST NORMAL ON EST TOUS LE SOSIE DE SOI-MEME DANS LE FOND

ON SE RESSEMBLE COMME DEUX GOUTTES D’EAU

SI C’ETAIT DES GOUTTES D’EAU DE JAVEL, CE SERAIT  PAREIL

AVEC DES GOUTTES DE WHISKY, CA MARCHERAIT OSSI

ALORS POURQUOI TOUJOURS DES GOUTTES D’EAU ?  

MAGOUILLES ! C’EST IDIOT !

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