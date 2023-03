Jean-Luc Fonck pense à l'avenir dans sa chanson "Quasi demain"

"On est tous à l'aube du jour qui viendra demain" : Jean-Luc Fonck fêtait hier ses 66 ans et ça l'a rendu philosophe. Dans le 8/9, il nous propose donc une chanson très profonde : Quasi demain, une chanson sur le temps qui passe et qui ne reviendra jamais en arrière. Ce qui revient en revanche chaque semaine, ce sont les mots du Kidivrai : prémonition, printemps, marginal et louve.