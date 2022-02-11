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Le 8/9

Jean-Luc Fonck nous plonge dans son monde avec "Dans l'autre sens" face à Angelina, un peu gênée

"Dans l'autre sens"

Le 8-9: la chanson de Jean-Luc Fonck

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il y a 28 minutes5 min
Par François Saint-Amand
Le 8/9VivacitéCulture & MusiqueVidéoLE 8/9JEAN-LUC FONCK

Jean-Luc révèle sa vision du monde avec Dans l'autre sens. Une interprétation qui a perturbé l'invitée du jour du 8/9, Angelina.

Après À quoi bon, le leader de Sttellla, qui on le sait, vit dans un autre monde, nous fait découvrir son étrange univers. Sa chanson a quelque peu interloqué la jeune chanteuse Angelina, présente pour évoquer son album Apparences, consciente de rencontrer un OVNI musical.

Il a placé ces 4 mots imposés du Kidivrai : moustacheurgence, nenaine, fifille.

Les paroles de "Dans l'autre sens"

DEPUIS QUE J’AI RASE MA MOUSTACHE

JE NE RECONNAIS PLUS PERSONNE JE ME CACHE

JE MARCHE A L’OMBRE, JE LONGE LES MURS

C’EST QUAND IL N’Y A PAS DE MUR QUE C’EST PLUS DUR

 

J’AI DU MAL AVEC LA ROTATION DE LA TERRE

JE PENSE QUE CE S’ RAIT MIEUX POUR MOI QU’ELLE TOURNE A L’ENVERS

JE NE VOIS NI LE VERRE A MOITIE VIDE NI LE VERRE A MOITIE PLEIN

PARCE QUE SANS MES LUNETTES JE NE VOIS PAS BIEN

 

FAUDRAIT PAS GRAND’CHOSE POUR QUE TOUT CA CHANGE

SUFFIRAIT DE PLIER LES JAMBES - DANS L’AUTRE SENS

(BIS)

 

ON EST TOUJOURS A LA RECHERCHE DE QUELQUE CHOSE

IL Y A URGENCE POUR VOIR LA VIE EN ROSE

MAIS LES ROSES SONT ELECTRIQUES PLUS PERSONNE NE PETALE

LE NEZ DANS LE GUIDON, ET PUIS VOILA CA DERAILLE

 

MON CORPS ONDULE - AINSI -  DE GAUCHE A DROITE

ON DIRAIT UN SAISI QUI VEUT FAIRE L’ ACROBATE

ET PARFOIS QUAND LES LAPINS ME REGARDENT

JE N’FAIS SEMBLANT DE RIEN, JE FAIS L’INDIEN

 

FAUDRAIT PAS GRAND’CHOSE POUR QUE TOUT CA CHANGE

SUFFIRAIT DE PLIER LES JAMBES - DANS L’AUTRE SENS

FAUDRAIT PAS GRAND’CHOSE POUR QUE TOUT CA CHANGE

SUFFIRAIT DE PLIER LES JAMBES - DANS L’AUTRE SENS 

 

JE ME SENS TOUT MOU JE ME SENS RAPLAPLA

JE VIENS D’APPRENDRE QUE JE NE S’RAI JAMAIS NENAINE

JE N’ SERAI JAMAIS FIFILLE JE S’RAI TOUJOURS GAGA

MEME SI JE SUIS POISSONS JE NE SERAI JAMAIS SIRENE

 

QUAND J’ETAIS FONCTIONNAIRE JE VIVAIS A CENT A L’HEURE

SURTOUT LE WEEK END ET EN DEHORS DES HEURES

JE LISAIS LA DH EN BUVANT UNE BONNE GUEUZE

ET J’ATTENDAIS CINQ HEURES DEVANT LA POINTEUSE

 

FAUDRAIT PAS GRAND’CHOSE POUR QUE TOUT CA CHANGE

SUFFIRAIT DE PLIER LES JAMBES - DANS L’AUTRE SENS

(BIS)

 

FAUDRAIT PAS GRAND’CHOSE - O-OSE

SUFFIRAIT DE PLIER - YEAH - YEAH

(BIS)

La chanson de Jean-Luc, c’est tous les vendredis dans Le 8/9

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