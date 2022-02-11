Jean-Luc Fonck nous plonge dans son monde avec "Dans l'autre sens" face à Angelina, un peu gênée

DEPUIS QUE J’AI RASE MA MOUSTACHE
JE NE RECONNAIS PLUS PERSONNE JE ME CACHE
JE MARCHE A L’OMBRE, JE LONGE LES MURS
C’EST QUAND IL N’Y A PAS DE MUR QUE C’EST PLUS DUR
J’AI DU MAL AVEC LA ROTATION DE LA TERRE
JE PENSE QUE CE S’ RAIT MIEUX POUR MOI QU’ELLE TOURNE A L’ENVERS
JE NE VOIS NI LE VERRE A MOITIE VIDE NI LE VERRE A MOITIE PLEIN
PARCE QUE SANS MES LUNETTES JE NE VOIS PAS BIEN
FAUDRAIT PAS GRAND’CHOSE POUR QUE TOUT CA CHANGE
SUFFIRAIT DE PLIER LES JAMBES - DANS L’AUTRE SENS
(BIS)
ON EST TOUJOURS A LA RECHERCHE DE QUELQUE CHOSE
IL Y A URGENCE POUR VOIR LA VIE EN ROSE
MAIS LES ROSES SONT ELECTRIQUES PLUS PERSONNE NE PETALE
LE NEZ DANS LE GUIDON, ET PUIS VOILA CA DERAILLE
MON CORPS ONDULE - AINSI - DE GAUCHE A DROITE
ON DIRAIT UN SAISI QUI VEUT FAIRE L’ ACROBATE
ET PARFOIS QUAND LES LAPINS ME REGARDENT
JE N’FAIS SEMBLANT DE RIEN, JE FAIS L’INDIEN
FAUDRAIT PAS GRAND’CHOSE POUR QUE TOUT CA CHANGE
SUFFIRAIT DE PLIER LES JAMBES - DANS L’AUTRE SENS
FAUDRAIT PAS GRAND’CHOSE POUR QUE TOUT CA CHANGE
SUFFIRAIT DE PLIER LES JAMBES - DANS L’AUTRE SENS
JE ME SENS TOUT MOU JE ME SENS RAPLAPLA
JE VIENS D’APPRENDRE QUE JE NE S’RAI JAMAIS NENAINE
JE N’ SERAI JAMAIS FIFILLE JE S’RAI TOUJOURS GAGA
MEME SI JE SUIS POISSONS JE NE SERAI JAMAIS SIRENE
QUAND J’ETAIS FONCTIONNAIRE JE VIVAIS A CENT A L’HEURE
SURTOUT LE WEEK END ET EN DEHORS DES HEURES
JE LISAIS LA DH EN BUVANT UNE BONNE GUEUZE
ET J’ATTENDAIS CINQ HEURES DEVANT LA POINTEUSE
FAUDRAIT PAS GRAND’CHOSE POUR QUE TOUT CA CHANGE
SUFFIRAIT DE PLIER LES JAMBES - DANS L’AUTRE SENS
(BIS)
FAUDRAIT PAS GRAND’CHOSE - O-OSE
SUFFIRAIT DE PLIER - YEAH - YEAH
(BIS)