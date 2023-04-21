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Le 8/9

Jean-Luc Fonck nous ouvre l’appétit dans sa chanson "À table"

La chanson de Jean-Luc Fonck

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Par Aurélien David

Si vous avez faim, Jean-Luc Fonck vous invite À table dans le 8/9. Venez goûter son alléchant récit en chanson. Au menu, les mots du Kidivrai : concert, dragon, aloha et canicule.

Voici les paroles de "À table" :

ON EST ALLES FAIRE UN MINI-TRIP EN EGYPTE

POUR VOIR LES MOMIES MORTES ET LES VIEILLES PYRAMIDES

L’AEROPLANE EST ARRIVÉ À L’AEROPORT

CA TOMBAIT BIEN, IL N’EST PAS TOMBE ON EST ARRIVÉ À BON PORT

 

COMME ON ETAIT À BON PORT ON A PRIS LE BATEAU

Y’AVAIT TOUT LE CONFORT, L’HELICE ETAIT DANS L’EAU

ON A ETE VISITER LA VALLEE DES ROIS

ON N’AVAIT RIEN AVALÉ, ON AVAIT FAIM SURTOUT TOI

 

QUAND TU M’AS DIT : J’AI FAIM

JE T’AI DIT : ALORS DINONS

TU M’AS DIT : OUI, … DINONS

ON VA DINER MAIS DIS-NOUS OU

QUAND TU M’AS DIT : J’AI FAIM

JE T’AI DIT : ALORS, DINONS

TU M’AS DIT : OUI, … DINONS

ALORS ON EST ALLES DINER

 

C’ETAIT LA CANICULE DANS LE MIDI DE LA FRANCE

LE MIDI C’EST BIEN, MAIS LE MIDI CA CREUSE

DANS LA CREUSE AUSSI CA CREUSE… LE MIDI

TOUT LE MONDE… TOUT LE MONDE AVAIT FAIM, COMME ICI

 

ON A VOULU MANGER AU DRAGON D’OR MAIS C’ETAIT COMPLET

C’ETAIT REMPLI DE GENS… QUI MANGEAIENT

AVEC DES BAGUETTES, MAIS NON PAS DU PAIN FRANCAIS

DES BAGUETTES EN BOIS ET PUIS HOP ILS LES SQUETTAIENT

SQUETTE BAGUETTE C’EST LA FETE

 

QUAND TU M’AS DIT : J’AI FAIM

JE T’AI DIT : ALORS DINONS

TU M’AS DIT : OUI, … DINONS

ON VA DINER MAIS DIS-NOUS OU

QUAND TU M’AS DIT : J’AI FAIM

JE T’AI DIT : ALORS, DINONS

TU M’AS DIT : OUI, … DINONS

ALORS ON EST ALLES DINER

 

T’AS VOULU ALLER VOIR UN OPERA BOUFFE

ET NOUS VOILA PARTIS VERS LA SALLE DE CONCERTS

ON A ACHETE UNE BOÎTE DE CONCERT : DU PATE A L’OIE

ON A VITE TOUT MANGÉ, AU REVOIR LA BOÎTE, BYE BYE, ALOHA

 

ON AVAIT ENCORE FAIM MAIS Y’AVAIT PLUS RIEN… PAR DESESPOIR

ON A CRIÉ FAMINE CHEZ LA VOISINE

ELLE A DIT : CA N’A RIEN A VOIR, C’EST UNE AUTRE HISTOIRE

ALORS ON A ETE DORMIR… IL PARAIT QUE QUI DORT DINE

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