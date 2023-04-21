Jean-Luc Fonck nous ouvre l’appétit dans sa chanson "À table"

Si vous avez faim, Jean-Luc Fonck vous invite À table dans le 8/9. Venez goûter son alléchant récit en chanson. Au menu, les mots du Kidivrai : concert, dragon, aloha et canicule.
Voici les paroles de "À table" :
ON EST ALLES FAIRE UN MINI-TRIP EN EGYPTE
POUR VOIR LES MOMIES MORTES ET LES VIEILLES PYRAMIDES
L’AEROPLANE EST ARRIVÉ À L’AEROPORT
CA TOMBAIT BIEN, IL N’EST PAS TOMBE ON EST ARRIVÉ À BON PORT
COMME ON ETAIT À BON PORT ON A PRIS LE BATEAU
Y’AVAIT TOUT LE CONFORT, L’HELICE ETAIT DANS L’EAU
ON A ETE VISITER LA VALLEE DES ROIS
ON N’AVAIT RIEN AVALÉ, ON AVAIT FAIM SURTOUT TOI
QUAND TU M’AS DIT : J’AI FAIM
JE T’AI DIT : ALORS DINONS
TU M’AS DIT : OUI, … DINONS
ON VA DINER MAIS DIS-NOUS OU
QUAND TU M’AS DIT : J’AI FAIM
JE T’AI DIT : ALORS, DINONS
TU M’AS DIT : OUI, … DINONS
ALORS ON EST ALLES DINER
C’ETAIT LA CANICULE DANS LE MIDI DE LA FRANCE
LE MIDI C’EST BIEN, MAIS LE MIDI CA CREUSE
DANS LA CREUSE AUSSI CA CREUSE… LE MIDI
TOUT LE MONDE… TOUT LE MONDE AVAIT FAIM, COMME ICI
ON A VOULU MANGER AU DRAGON D’OR MAIS C’ETAIT COMPLET
C’ETAIT REMPLI DE GENS… QUI MANGEAIENT
AVEC DES BAGUETTES, MAIS NON PAS DU PAIN FRANCAIS
DES BAGUETTES EN BOIS ET PUIS HOP ILS LES SQUETTAIENT
SQUETTE BAGUETTE C’EST LA FETE
QUAND TU M’AS DIT : J’AI FAIM
JE T’AI DIT : ALORS DINONS
TU M’AS DIT : OUI, … DINONS
ON VA DINER MAIS DIS-NOUS OU
QUAND TU M’AS DIT : J’AI FAIM
JE T’AI DIT : ALORS, DINONS
TU M’AS DIT : OUI, … DINONS
ALORS ON EST ALLES DINER
T’AS VOULU ALLER VOIR UN OPERA BOUFFE
ET NOUS VOILA PARTIS VERS LA SALLE DE CONCERTS
ON A ACHETE UNE BOÎTE DE CONCERT : DU PATE A L’OIE
ON A VITE TOUT MANGÉ, AU REVOIR LA BOÎTE, BYE BYE, ALOHA
ON AVAIT ENCORE FAIM MAIS Y’AVAIT PLUS RIEN… PAR DESESPOIR
ON A CRIÉ FAMINE CHEZ LA VOISINE
ELLE A DIT : CA N’A RIEN A VOIR, C’EST UNE AUTRE HISTOIRE
ALORS ON A ETE DORMIR… IL PARAIT QUE QUI DORT DINE