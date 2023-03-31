Jean-Luc Fonck nous met en garde dans sa chanson "Ouh là là"

HA HA HA BONJOUR MADAME
HO HO HO BONJOUR MONSIEUR
PERMETTEZ-VOUS QUE JE RAME
SUR L’OCEAN DE VOS YEUX ?
VOTRE REGARD EST SI PROFOND
QUE PERSONNE N’EN VERRA LA FIN
ET VOUS SENTEZ ENCORE PLUS BON
QUE TOUTES LES FLEURS, TOUS LES PARFUMS
OUI OUI OUI – NON NON NON – SI SI SI
AH LA LA
QUAND L’AMOUR NOUS BRULE
QUAND L’AMOUR EST LÀ
OUH LA LA
ON FERAIT DU VELO ENSEMBLE
LA FLECHE WALLONNE, LE TOUR DES FLANDRES
ARNAUD DE LIE PEDALERAIT
NOUS ON S’RAIT SUR SON PORTE-PAQUET
SOYONS PATIENTS, PRENONS LE TEMPS
LE PLAISIR SERA ENCORE PLUS GRAND
EN ATTENDANT PRENEZ MON BRAS
VOUS SAVEZ, JE NE SUIS PAS UN SCELERAT
OUI OUI OUI – NON NON NON – SI SI SI
AH LA LA
QUAND L’AMOUR NOUS BRULE
QUAND L’AMOUR EST LÀ
OUH LA LA
QUAND VOUS REGARDEZ CES ENFANTS
QUI FETENT LA FIN DU RAMADAN
CA SE VOIT À L’OEIL NU QUE VOUS AUSSI
VOUS VOUDRIEZ ETRE MAMAN…
ALORS COMME CA VOUS ETES VEUVE
J’AI VECU LE MEME DRAME - C’EST AFFREUX
VOULEZ-VOUS VISITER MA VILLA
ELLE N’EST PAS LOIN… ELLE EST JUSTE LA
ALLONS CHEZ MOI, IL Y FAIT BON
J’AI UNE CUISINIERE À CHARBON
ET BIENTOT SI VOUS VOULEZ
VOUS VISITEREZ MA CHEMINEE
OUI OUI OUI – NON NON NON – SI SI SI
AH LA LA
CA SE PASSE COMME CA
QUAND LANDRU EST LA
OUH LA LA