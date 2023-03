Jean-Luc Fonck nous met en garde dans sa chanson "Ouh là là"

HA HA HA BONJOUR MADAME

HO HO HO BONJOUR MONSIEUR

PERMETTEZ-VOUS QUE JE RAME

SUR L’OCEAN DE VOS YEUX ?

VOTRE REGARD EST SI PROFOND

QUE PERSONNE N’EN VERRA LA FIN

ET VOUS SENTEZ ENCORE PLUS BON

QUE TOUTES LES FLEURS, TOUS LES PARFUMS

OUI OUI OUI – NON NON NON – SI SI SI

AH LA LA

QUAND L’AMOUR NOUS BRULE

QUAND L’AMOUR EST LÀ

OUH LA LA

ON FERAIT DU VELO ENSEMBLE

LA FLECHE WALLONNE, LE TOUR DES FLANDRES

ARNAUD DE LIE PEDALERAIT

NOUS ON S’RAIT SUR SON PORTE-PAQUET

SOYONS PATIENTS, PRENONS LE TEMPS

LE PLAISIR SERA ENCORE PLUS GRAND

EN ATTENDANT PRENEZ MON BRAS

VOUS SAVEZ, JE NE SUIS PAS UN SCELERAT

OUI OUI OUI – NON NON NON – SI SI SI

AH LA LA

QUAND L’AMOUR NOUS BRULE

QUAND L’AMOUR EST LÀ

OUH LA LA

QUAND VOUS REGARDEZ CES ENFANTS

QUI FETENT LA FIN DU RAMADAN

CA SE VOIT À L’OEIL NU QUE VOUS AUSSI

VOUS VOUDRIEZ ETRE MAMAN…

ALORS COMME CA VOUS ETES VEUVE

J’AI VECU LE MEME DRAME - C’EST AFFREUX

VOULEZ-VOUS VISITER MA VILLA

ELLE N’EST PAS LOIN… ELLE EST JUSTE LA

ALLONS CHEZ MOI, IL Y FAIT BON

J’AI UNE CUISINIERE À CHARBON

ET BIENTOT SI VOUS VOULEZ

VOUS VISITEREZ MA CHEMINEE

OUI OUI OUI – NON NON NON – SI SI SI

AH LA LA

CA SE PASSE COMME CA

QUAND LANDRU EST LA

OUH LA LA