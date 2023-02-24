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Le 8/9

Jean-Luc Fonck nous indique le chemin dans sa chanson "Ne te retourne pas"

il y a 31 minutesTemps de lecture5 min
Par Aurélien David

Jean-Luc Fonck s’est posé un milliard de questions cette semaine. Il a décidé d’en faire une chanson pour le 8/9 intitulée Ne te retourne pas. Problème : il ne sait toujours pas de quoi parle sa propre chanson.

Quand on retourne quelque chose qui n’a pas de sens, elle n’en a toujours pas. C’est la même chose avec la chanson de Jean-Luc. Mais est-il possible d’écrire une chanson qui ne parle de rien ? Oui, à condition de placer les mots du Kidivrai : confetti, carnaval, régime et amitié.

Les paroles de "Ne te retourne pas" :

IL Y EN A PARTOUT

PARTOUT AUTOUR DE NOUS

MEM’SI ON NE LES VOIT PAS

ON SAIT BIEN QU’ILS SONT LÀ

À LA CANTINE, AU CARNAVAL

EN BIGOUDIS OU EN SANDALES

ET CA FAIT PEUR

OUOUH CA FAIT PEUR

 

DANS LES BOÎTES DE NUIT

IL Y EN A AUSSI

OU ILS SONT ON N’SAIT PAS

MAIS ON SAIT BIEN QU’ILS SONT LÀ

ON NE SAIT PAS COMBIEN IL Y EN A

MAIS IL Y EN A DES TAS

ET CA FLANQUE LA PETOCHE

OUOUH LA PETOCHE

 

SURTOUT NE TE RETOURNE PAS

IL Y EN A PEUT ETRE UN CACHÉ DERRIERE TOI

SURTOUT NE TE RETOURNE PAS

REGARDE BIEN DEVANT – DEVANT C’EST PAR LA

DEVANT TOI

 

PETITS COMME DES CONFETTIS

OU GROS COMME UNE MAISON

CEUX QUI FONT REGIME

POUR PERDRE LA RAISON

CEUX QUI SONT PLUTOT MULHAUSEN

CEUX QUI PREFERENT SIEBENALER

QUI VOIENT LE VERRE DE L’AMITIE

AMITIE VIDE AMITIE PLEIN – DE BIERE

 

SURTOUT NE TE RETOURNE PAS

IL Y EN A PEUT-ETRE UN CACHÉ DERRIERE TOI

SURTOUT NE TE RETOURNE PAS

REGARDE BIEN DEVANT – DEVANT C’EST PAR LA

DEVANT TOI

 

 

MAIS QUI SONT-ILS ? MAIS QUELLES SONT-ELLES ?

MAIS QUE FONT-ILS. MAIS QUE FONTAINES ?

MAIS QUE JARRENT ILS ? MAIS QUE JARRENT ELLES ?

POUR QU’ON EN FASSE UN TRUC PAREIL

IL Y A CEUX QUI SAVENT

ET CEUX QUI NE SAVENT PAS

CEUX QUI N’VEULENT PAS SAVOIR

OU BIEN QUI PENSENT QUE C’EST TROP TARD… MAIS

 

SURTOUT NE TE RETOURNE PAS

IL Y EN A PEUT-ETRE UN CACHÉ DERRIERE TOI

SURTOUT NE TE RETOURNE PAS

REGARDE BIEN DEVANT – DEVANT C’EST PAR LA

DEVANT TOI

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