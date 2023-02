Jean-Luc Fonck nous indique le chemin dans sa chanson "Ne te retourne pas"

Jean-Luc Fonck s’est posé un milliard de questions cette semaine. Il a décidé d’en faire une chanson pour le 8/9 intitulée Ne te retourne pas. Problème : il ne sait toujours pas de quoi parle sa propre chanson.

Quand on retourne quelque chose qui n’a pas de sens, elle n’en a toujours pas. C’est la même chose avec la chanson de Jean-Luc. Mais est-il possible d’écrire une chanson qui ne parle de rien ? Oui, à condition de placer les mots du Kidivrai : confetti, carnaval, régime et amitié.