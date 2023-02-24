Jean-Luc Fonck nous indique le chemin dans sa chanson "Ne te retourne pas"

IL Y EN A PARTOUT
PARTOUT AUTOUR DE NOUS
MEM’SI ON NE LES VOIT PAS
ON SAIT BIEN QU’ILS SONT LÀ
À LA CANTINE, AU CARNAVAL
EN BIGOUDIS OU EN SANDALES
ET CA FAIT PEUR
OUOUH CA FAIT PEUR
DANS LES BOÎTES DE NUIT
IL Y EN A AUSSI
OU ILS SONT ON N’SAIT PAS
MAIS ON SAIT BIEN QU’ILS SONT LÀ
ON NE SAIT PAS COMBIEN IL Y EN A
MAIS IL Y EN A DES TAS
ET CA FLANQUE LA PETOCHE
OUOUH LA PETOCHE
SURTOUT NE TE RETOURNE PAS
IL Y EN A PEUT ETRE UN CACHÉ DERRIERE TOI
SURTOUT NE TE RETOURNE PAS
REGARDE BIEN DEVANT – DEVANT C’EST PAR LA
DEVANT TOI
PETITS COMME DES CONFETTIS
OU GROS COMME UNE MAISON
CEUX QUI FONT REGIME
POUR PERDRE LA RAISON
CEUX QUI SONT PLUTOT MULHAUSEN
CEUX QUI PREFERENT SIEBENALER
QUI VOIENT LE VERRE DE L’AMITIE
AMITIE VIDE AMITIE PLEIN – DE BIERE
SURTOUT NE TE RETOURNE PAS
IL Y EN A PEUT-ETRE UN CACHÉ DERRIERE TOI
SURTOUT NE TE RETOURNE PAS
REGARDE BIEN DEVANT – DEVANT C’EST PAR LA
DEVANT TOI
…
MAIS QUI SONT-ILS ? MAIS QUELLES SONT-ELLES ?
MAIS QUE FONT-ILS. MAIS QUE FONTAINES ?
MAIS QUE JARRENT ILS ? MAIS QUE JARRENT ELLES ?
POUR QU’ON EN FASSE UN TRUC PAREIL
IL Y A CEUX QUI SAVENT
ET CEUX QUI NE SAVENT PAS
CEUX QUI N’VEULENT PAS SAVOIR
OU BIEN QUI PENSENT QUE C’EST TROP TARD… MAIS
SURTOUT NE TE RETOURNE PAS
IL Y EN A PEUT-ETRE UN CACHÉ DERRIERE TOI
SURTOUT NE TE RETOURNE PAS
REGARDE BIEN DEVANT – DEVANT C’EST PAR LA
DEVANT TOI