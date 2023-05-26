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Le 8/9

Jean-Luc Fonck nous emmène avec lui. "Où ça ?" : la réponse en chanson

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Par Aurélien David

Où partent les trous quand on coupe le fromage ? C’est la question que pose Jean-Luc Fonck au 8/9 dans sa chanson Où ça ? Une chanson un petit peu philosophique mais pas trop non plus. En revanche il y a juste ce qu’il faut de mots du Kidivrai : vendredi, festival, gorille et kakistocratie.

Voici les paroles de "Où ça ?" :

C’ETAIT UN VENDREDI COMME UN LUNDI PLUVIEUX

MAIS SANS LA PLUIE – C’EST BEAUCOUP MIEUX

ON ETAIT LA TOUS LES DEUX, MOI ET MOI

ON SE DONNAIT LA MAIN - AVEC LES DOIGTS

ON AURAIT DIT LE SUD, MAIS C’ETAIT PAS CA

ON ETAIT TOUT EN HAUT ET LE SUD C’EST EN BAS

COMME LES HOMMES-GRENOUILLES AU FESTIVAL DE CANNES

AVEC LEUR TUBA, AVEC LEURS PALMES

 

MAIS OÙ PARTENT LES TROUS

QUAND ON DECOUPE LE FROMAGE EN PETITS BOUTS ?

…OU CA ?

MAIS OU PART LA LUMIERE

QUAND ON A ETEINT TOUS LES LAMPADAIRES ?

…OU CA ?

 

COMME Y AVAIT RIEN A VOIR JE SUIS ALLE VOIR UNE VOYANTE

QUI VOYAIT L’AVENIR DANS LE THE À LA MENTHE – ACH

ELLE LISAIT AUSSI LES LIGNES DE LA MAIN

ELLE ETAIT CHIROMANCIENNE, UNE FEMME DU GENRE FEMININ

ELLE A DEBALLE TOUT SON BARDA

LE MARC DE CAFE, LE TAROT, BRIGITTE… BRIGITTE BARDA

ELLE A REGARDÉ DANS SA BOULE DE CRISTAL

ELLE M’A DIT EN PLEURANT : " Y’A OUNE SAKWE QUI VA MAL "

 

MAIS OÙ PARTENT LES TROUS

QUAND ON DECOUPE LE FROMAGE EN PETITS BOUTS ?

…OU CA ?

MAIS OU LES BULLES S’EN VONT

QUAND ON BOIT LE CHAMPAGNE JUSQU’AU FOND ?

…OU CA ?

 

…OU CA ?… OUSS OUSS OUSS

 

IL Y AVAIT UN GORILLE BRESILIEN DANS LA CARAVANE

IL FUMAIT DES CIGARILLOS… DE JANEIRO PAS DES HAVANE

IL LISAIT UN BOUQUIN SUR LA KAKISTOCRATIE

MAIS IL ETAIT DEBOUT ; PAS ASSIS.

QUAND JE SUIS PARTI, IL M’A DIT : OU OU OU OU

JE N’AI PAS TOUT COMPRIS, JE L’AVOUE

CE N’EST QU’UN PEU PLUS TARD QUE J’AI SAISI

LES CINQUANTE NUANCES DU GORILLE

 

MAIS OÙ PARTENT LES TROUS

QUAND ON DECOUPE LE FROMAGE EN PETITS BOUTS

OU CA ?

 

MAIS OÙ PARTENT LES NOTES

QUAND LA MUSIQUE EST FINIE, QU’ON ETEINT LES SPOTS

OU CA ?

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