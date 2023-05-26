Jean-Luc Fonck nous emmène avec lui. "Où ça ?" : la réponse en chanson

Où partent les trous quand on coupe le fromage ? C’est la question que pose Jean-Luc Fonck au 8/9 dans sa chanson Où ça ? Une chanson un petit peu philosophique mais pas trop non plus. En revanche il y a juste ce qu’il faut de mots du Kidivrai : vendredi, festival, gorille et kakistocratie.
Voici les paroles de "Où ça ?" :
C’ETAIT UN VENDREDI COMME UN LUNDI PLUVIEUX
MAIS SANS LA PLUIE – C’EST BEAUCOUP MIEUX
ON ETAIT LA TOUS LES DEUX, MOI ET MOI
ON SE DONNAIT LA MAIN - AVEC LES DOIGTS
ON AURAIT DIT LE SUD, MAIS C’ETAIT PAS CA
ON ETAIT TOUT EN HAUT ET LE SUD C’EST EN BAS
COMME LES HOMMES-GRENOUILLES AU FESTIVAL DE CANNES
AVEC LEUR TUBA, AVEC LEURS PALMES
MAIS OÙ PARTENT LES TROUS
QUAND ON DECOUPE LE FROMAGE EN PETITS BOUTS ?
…OU CA ?
MAIS OU PART LA LUMIERE
QUAND ON A ETEINT TOUS LES LAMPADAIRES ?
…OU CA ?
COMME Y AVAIT RIEN A VOIR JE SUIS ALLE VOIR UNE VOYANTE
QUI VOYAIT L’AVENIR DANS LE THE À LA MENTHE – ACH
ELLE LISAIT AUSSI LES LIGNES DE LA MAIN
ELLE ETAIT CHIROMANCIENNE, UNE FEMME DU GENRE FEMININ
ELLE A DEBALLE TOUT SON BARDA
LE MARC DE CAFE, LE TAROT, BRIGITTE… BRIGITTE BARDA
ELLE A REGARDÉ DANS SA BOULE DE CRISTAL
ELLE M’A DIT EN PLEURANT : " Y’A OUNE SAKWE QUI VA MAL "
MAIS OÙ PARTENT LES TROUS
QUAND ON DECOUPE LE FROMAGE EN PETITS BOUTS ?
…OU CA ?
MAIS OU LES BULLES S’EN VONT
QUAND ON BOIT LE CHAMPAGNE JUSQU’AU FOND ?
…OU CA ?
…OU CA ?… OUSS OUSS OUSS
IL Y AVAIT UN GORILLE BRESILIEN DANS LA CARAVANE
IL FUMAIT DES CIGARILLOS… DE JANEIRO PAS DES HAVANE
IL LISAIT UN BOUQUIN SUR LA KAKISTOCRATIE
MAIS IL ETAIT DEBOUT ; PAS ASSIS.
QUAND JE SUIS PARTI, IL M’A DIT : OU OU OU OU
JE N’AI PAS TOUT COMPRIS, JE L’AVOUE
CE N’EST QU’UN PEU PLUS TARD QUE J’AI SAISI
LES CINQUANTE NUANCES DU GORILLE
MAIS OÙ PARTENT LES TROUS
QUAND ON DECOUPE LE FROMAGE EN PETITS BOUTS
OU CA ?
MAIS OÙ PARTENT LES NOTES
QUAND LA MUSIQUE EST FINIE, QU’ON ETEINT LES SPOTS
OU CA ?