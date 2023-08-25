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Le 8/9

Jean-Luc Fonck nous dit tout dans sa chanson "On n’la jamais dit"

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Par Aurélien David via

Il y a des choses qu’on nous dit plusieurs fois, et d’autres qu’on ne nous dit jamais. Dans le 8/9, Jean-Luc Fonck nous fait part de cette frustration dans sa chanson On n’la jamais dit.

Jules César était-il un rappeur ? Savait-il qu’il était né 100 ans avant Jésus-Christ ? On ne le saura jamais. Ce qu’on sait, ce sont les mots du Kidivrai : chance, labrouille, école et balbutier.

Les paroles de "On n’la jamais dit" :

EN PETIT-DEJEUNANT JE ME SUIS DEMANDÉ

QUI JE POUVAIS ALLER ENNUYER

COUP DE CHANCE – J’AI TROUVÉ

JE SUIS ALLE ENQUIQUINER LE KINE

IL S’APPELLE LABROUILLE IL A LA BOULE À ZERO

AVEC SES GRANDES OREILLES ON DIRAIT DUMBO

IL SE MET À ME KINESITHERAPER

A ME PUTELER DE LA TETE AUX PIEDS

 

ON N’A JAMAIS DIT QUE C’ETAIT FACILE ON N’L’A JAMAIS DIT

CA SE SAURAIT SI CA L’ETAIT OUAIS OUAIS OUAIS OUAIS

ON N’A JAMAIS DIT QUE C’ETAIT FACILE ON N’L’A JAMAIS DIT

CA SE SAURAIT SI CA L’ETAIT OUAIS OUAIS OUAIS OUAIS

 

PARFOIS JE ME DIS QUE LE MONDE EST BIEN FAIT

L’EAU S’ARRETE PILE POIL AU BORD DE LA PISCINE

ON PLANTE DES ARBRES DANS LES FORÊTS

ON PLANTE DES TENTES DANS LES CAMPINGS

LES MAITRESSES D’ECOLE… DECOLLENT

QUAND ELLES EN ONT ASSEZ, ELLES S’ENVOLENT

LES CONCUBINS CUBAINS ONT DES CUBAINES CONCUBINES

ET CHEZ LES MANDARINS, CE SONT DES MANDARINES

 

ON N’A JAMAIS DIT QUE C’ETAIT FACILE ON N’L’A JAMAIS DIT

CA SE SAURAIT SI CA L’ETAIT OUAIS OUAIS OUAIS OUAIS

ON N’A JAMAIS DIT QUE C’ETAIT FACILE ON N’L’A JAMAIS DIT

CA SE SAURAIT SI CA L’ETAIT OUAIS OUAIS OUAIS OUAIS

 

ON A UNE BONNE DESCENTE DANS LE PLAT PAYS

C’EST CE QUE DISAIT ANNIE CORDY

AH LE PETIT VIN BLANC QU’ON BOIT SOUS LES TUNNELS

A L’OMBRE PENDANT L’HEURE DE MIDI

JULES CESAR FAISAIT DU RAP EN LATIN TOUT LE MONDE LE SAIT

C’ETAIT LE TOUT DEBUT, IL NE FAISAIT QUE BALBUTIER

MAIS IL REMPLISSAIT DEJA LE FORUM

IL ETAIT NUMERO UN DE TOUS LES HITS PARADUMS

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