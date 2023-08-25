Jean-Luc Fonck nous dit tout dans sa chanson "On n’la jamais dit"

EN PETIT-DEJEUNANT JE ME SUIS DEMANDÉ
QUI JE POUVAIS ALLER ENNUYER
COUP DE CHANCE – J’AI TROUVÉ
JE SUIS ALLE ENQUIQUINER LE KINE
IL S’APPELLE LABROUILLE IL A LA BOULE À ZERO
AVEC SES GRANDES OREILLES ON DIRAIT DUMBO
IL SE MET À ME KINESITHERAPER
A ME PUTELER DE LA TETE AUX PIEDS
ON N’A JAMAIS DIT QUE C’ETAIT FACILE ON N’L’A JAMAIS DIT
CA SE SAURAIT SI CA L’ETAIT OUAIS OUAIS OUAIS OUAIS
ON N’A JAMAIS DIT QUE C’ETAIT FACILE ON N’L’A JAMAIS DIT
CA SE SAURAIT SI CA L’ETAIT OUAIS OUAIS OUAIS OUAIS
PARFOIS JE ME DIS QUE LE MONDE EST BIEN FAIT
L’EAU S’ARRETE PILE POIL AU BORD DE LA PISCINE
ON PLANTE DES ARBRES DANS LES FORÊTS
ON PLANTE DES TENTES DANS LES CAMPINGS
LES MAITRESSES D’ECOLE… DECOLLENT
QUAND ELLES EN ONT ASSEZ, ELLES S’ENVOLENT
LES CONCUBINS CUBAINS ONT DES CUBAINES CONCUBINES
ET CHEZ LES MANDARINS, CE SONT DES MANDARINES
ON N’A JAMAIS DIT QUE C’ETAIT FACILE ON N’L’A JAMAIS DIT
CA SE SAURAIT SI CA L’ETAIT OUAIS OUAIS OUAIS OUAIS
ON N’A JAMAIS DIT QUE C’ETAIT FACILE ON N’L’A JAMAIS DIT
CA SE SAURAIT SI CA L’ETAIT OUAIS OUAIS OUAIS OUAIS
ON A UNE BONNE DESCENTE DANS LE PLAT PAYS
C’EST CE QUE DISAIT ANNIE CORDY
AH LE PETIT VIN BLANC QU’ON BOIT SOUS LES TUNNELS
A L’OMBRE PENDANT L’HEURE DE MIDI
JULES CESAR FAISAIT DU RAP EN LATIN TOUT LE MONDE LE SAIT
C’ETAIT LE TOUT DEBUT, IL NE FAISAIT QUE BALBUTIER
MAIS IL REMPLISSAIT DEJA LE FORUM
IL ETAIT NUMERO UN DE TOUS LES HITS PARADUMS