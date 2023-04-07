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Le 8/9

Jean-Luc Fonck nous chante "Ainsi", parce que c’est comme ça

La chanson de Jean-Luc Fonck

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Par Aurélien David

Jean-Luc Fonck nous fait voyager en Suisse dans le 8/9 et sa chanson Ainsi. Décollage immédiat, avec dans nos valises les mots du Kidivrai : trottinette, champignon, Zermatt et Miss Mouscron.

Les paroles de la chanson "Ainsi" :

J’AI LU UNE HISTOIRE INCROYABLE ET PAS BANALE

DANS UN JOURNAL BOCAL… DE CORNICHONS (AIGRES DOUX)

 

UN AVION A FAIT UNE TENTATIVE DE VOL

DANS UN AEROPORT ESPAGNOL – OLE – NON PAS OLE – VOLE

(LES AVIONS CA VOLE)

 

J’AI APPUYE SI FORT SUR LE CHAMPIGNON

QUE JE ME SUIS FAIT MAL AU BOLET

 

LA POLICE EST ARRIVEE PIN PON PIN PON

ILS M’ONT FLANQUÉ UN ENORME P.V.

 

TU TE DEMANDES POURQUOI JE CHANTE COMME CA

C’EST PARCE QUE JE PINCE MON NEZ AVEC MES DOIGTS – AINSI

TU TE DEMANDES POURQUOI JE FAIS CA

BEN C’EST POUR POUVOIR CHANTER COMME CA – AINSI

 

J’AI JETE LE P.V. DANS LA MARE

J’AI DIT " FOURT, PLEIN LE – , Y’EN A MARRE "

 

SIX HEURES DU SOIR JE VAIS AU CINEMA

VOIR SATURDAY NIGHT SIX HEURES AVEC JOHN TRAVOLTA

 

LE FILM EST BIEN MAIS SIX HEURES C’EST LONG

CECI DIT L’ILE AUX TREIZE HEURES C’EST ENCORE PIRE PLUS LONG

 

J’AURAIS PU SORTIR AVANT LA FIN BEN OUI

MAIS SI ON SORT AVANT LA FIN ON N’SAIT PAS COMMENT CA FINIT

 

TU TE DEMANDES POURQUOI JE CHANTE COMME CA

C’EST PARCE QUE JE PINCE MON NEZ AVEC MES DOIGTS – AINSI

TU TE DEMANDES POURQUOI JE FAIS CA

BEN C’EST POUR POUVOIR CHANTER COMME CA – AINSI

 

J’AI CROISÉ MISS MOUSCRON SUR UN CIRCUIT DE FORMULE 1

ON EST RENTRÉS À LA MAISON ELLE M’A DIT : " FAIS-MOI LA POULE POSITION "

 

COMME MOI J’Y CONNAIS RIEN, JE LUI AI FAIT UNE OMELETTE

ELLE A FILÉ DARE DARE SUR SA TROTTINETTE

 

ALORS JE SUIS PARTI À ZERMATT EN SUISSE

BOIRE QUELQUES VERRES DE GENEPI EN SUISSE

 

ET PUIS J’AI VISITE LA BAHNHOFSTRASSE

J’AI MANGÉ DES WILLISAUER RINGLI SUR UNE TERRASSE

 

TU TE DEMANDES POURQUOI JE CHANTE COMME CA

C’EST PARCE QUE JE PINCE MON NEZ AVEC MES DOIGTS – AINSI

TU TE DEMANDES POURQUOI JE FAIS CA

BEN C’EST POUR POUVOIR CHANTER COMME CA – AINSI

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