Jean-Luc Fonck nous chante "Ainsi", parce que c’est comme ça

Jean-Luc Fonck nous fait voyager en Suisse dans le 8/9 et sa chanson Ainsi. Décollage immédiat, avec dans nos valises les mots du Kidivrai : trottinette, champignon, Zermatt et Miss Mouscron.
Les paroles de la chanson "Ainsi" :
J’AI LU UNE HISTOIRE INCROYABLE ET PAS BANALE
DANS UN JOURNAL BOCAL… DE CORNICHONS (AIGRES DOUX)
UN AVION A FAIT UNE TENTATIVE DE VOL
DANS UN AEROPORT ESPAGNOL – OLE – NON PAS OLE – VOLE
(LES AVIONS CA VOLE)
J’AI APPUYE SI FORT SUR LE CHAMPIGNON
QUE JE ME SUIS FAIT MAL AU BOLET
LA POLICE EST ARRIVEE PIN PON PIN PON
ILS M’ONT FLANQUÉ UN ENORME P.V.
TU TE DEMANDES POURQUOI JE CHANTE COMME CA
C’EST PARCE QUE JE PINCE MON NEZ AVEC MES DOIGTS – AINSI
TU TE DEMANDES POURQUOI JE FAIS CA
BEN C’EST POUR POUVOIR CHANTER COMME CA – AINSI
J’AI JETE LE P.V. DANS LA MARE
J’AI DIT " FOURT, PLEIN LE – , Y’EN A MARRE "
SIX HEURES DU SOIR JE VAIS AU CINEMA
VOIR SATURDAY NIGHT SIX HEURES AVEC JOHN TRAVOLTA
LE FILM EST BIEN MAIS SIX HEURES C’EST LONG
CECI DIT L’ILE AUX TREIZE HEURES C’EST ENCORE PIRE PLUS LONG
J’AURAIS PU SORTIR AVANT LA FIN BEN OUI
MAIS SI ON SORT AVANT LA FIN ON N’SAIT PAS COMMENT CA FINIT
TU TE DEMANDES POURQUOI JE CHANTE COMME CA
C’EST PARCE QUE JE PINCE MON NEZ AVEC MES DOIGTS – AINSI
TU TE DEMANDES POURQUOI JE FAIS CA
BEN C’EST POUR POUVOIR CHANTER COMME CA – AINSI
J’AI CROISÉ MISS MOUSCRON SUR UN CIRCUIT DE FORMULE 1
ON EST RENTRÉS À LA MAISON ELLE M’A DIT : " FAIS-MOI LA POULE POSITION "
COMME MOI J’Y CONNAIS RIEN, JE LUI AI FAIT UNE OMELETTE
ELLE A FILÉ DARE DARE SUR SA TROTTINETTE…
ALORS JE SUIS PARTI À ZERMATT EN SUISSE
BOIRE QUELQUES VERRES DE GENEPI EN SUISSE
ET PUIS J’AI VISITE LA BAHNHOFSTRASSE
J’AI MANGÉ DES WILLISAUER RINGLI SUR UNE TERRASSE
TU TE DEMANDES POURQUOI JE CHANTE COMME CA
C’EST PARCE QUE JE PINCE MON NEZ AVEC MES DOIGTS – AINSI
TU TE DEMANDES POURQUOI JE FAIS CA
BEN C’EST POUR POUVOIR CHANTER COMME CA – AINSI