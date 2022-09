Jean-Luc Fonck n’arrive pas à être d’accord avec Jérôme de Warzée et c’est "Ok Ok"

Ok ok

La femme du sidérurgiste

A les yeux couleur métallo

Ok ok

C’est pas bien de boire au volant

Nous on s’en fout on boit au goulot

Ok ok

La nuit porte conseil

Et la journée… portes ouvertes

Ok ok

On recherche des infirmières

Pour jouer au football club de seringues sur l’herbe

D’accord d’accord

On est bien d’accord sur le fait que

Toi et moi on ne sera jamais d’accord – ok

Ok ok

Je plonge dans le noir

Depuis que j’ai perdu la baignoire

Ok ok

Quand tous les voyants sont au rouge

Les non voyants continuent à la vodka

Ok ok

Quand j’étais plombier

Je murmurais à l’oreille des chauffe-eau

Ok ok

J’ai mis mes souliers aux pieds

Et puis je les ai dressés… au pied les souliers

D’accord d’accord

On est bien d’accord sur le fait que

Toi et moi on ne sera jamais d’accord – ok

…

Ok ok

Comme revalidation Apres un chagrin d’amour

Y’a rien de tel qu’un pack de Kronenbourg

Ok ok

Un jour je serai directeur

Et puis je serai maître du monde

Ha ha ha

D’accord d’accord

On est bien d’accord sur le fait que

Toi et moi on ne sera jamais d’accord – ok

D’accord d’accord

On est bien d’accord sur le fait que

Toi et moi on ne sera jamais d’accord – ok