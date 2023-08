Jean-Luc Fonck : "Je voulais être un membre des Beatles au départ"

Jean-Luc Fonck est face à la juge Anne Gruwez et son greffier David Barbet.

Cet été, la juge connue dans "Ni juge, ni soumise" convoque des personnalités dans son bureau pour un interrogatoire inoubliable.

L'interprète de "Torremolinos" revient sur ses chroniques dans le "8-9" : "C'est un plaisir d'artiste, j'ai fait 370 chansons. C'est fantastique de faire une chanson chaque semaine mais cela ne veut pas dire une bonne chanson. Mon boulot est de faire des concerts, le reste c'est un accident. Je voulais être un membre des Beatles au départ."

Il raconte avoir été pensionné de la justice : "À l'époque, le département des réfugiés politiques appartenait à la justice. On a commencé à être plus strict au regroupement familial, je traitais les dossiers et les demandes en révision. Je suis pensionné aujourd'hui. Je comprends très bien que des gens partent de leur pays pour voir si c'est pas mieux ailleurs."

Jean-Luc Fonck parle de la mort : "Je n'ai pas peur de mourir, ni de la manière dont je vais mourir. Je ne veux pas être dans une chambre à regarder un plafond pendant dix ans."

