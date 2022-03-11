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Le 8/9

Jean-Luc Fonck fait rire Aymeric Caron avec "Ils n'en purent plus", sa version de l'histoire d'Adam et Eve

"Ils n'en purent plus"

Le 8-9: la chanson de Jean-Luc Fonck

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il y a 1 heure5 min
Par François Saint-Amand
Le 8/9VivacitéVidéoLE 8/9JEAN-LUC FONCK

Face à Aymeric Caron, invité du jour, Jean-Luc chante l'histoire d'Adam et Eve.

Oubliez la Bible, voici l'Ancien Testament selon saint Jean-Luc. Après son hommage à Stromae, le chroniqueur a raconté les drôles débuts de l'humanité.

Il a replacé les mots imposés par les auditeurs du Kidivrai : course à pied, anniversaire, camping, transat, basket.

Les paroles de "Ils n'en purent plus"

AU DEBUT Y’AVAIT RIEN

PAS DE VOITURE PAS DE TRAIN

ON FAISAIT SES COURSES A PIED

IL FALLAIT SUPER MARCHER

ON N’AVAIT PAS LA TELE

Y’AVAIT PAS L’ELECTRICITE

MEME LA REINE D’ANGLETERRE

N’ETAIT PAS  ENCORE NEE

 

LE CIEL ETAIT DEJA BLEU

LA MER DEJA MOUILLEE

HEUREUSEMENT POUR LES POISSONS

C’EST PLUS FACILE POUR NAGER

LES OISEAUX PONDAIENT DES OEUFS

LES TORTUES PONDAIENT DES OEUFS

C’ETAIT PAREIL POUR LES ANCHOIS

Y’A QUE LES OEUFS QUI N’PONDAIENT PAS

 

QUAND LE GSM D’ADAM SONNAIT

IL SAVAIT QUE C’ETAIT EVE QUI L’APPELAIT

ET QUAND EVE RECEVAIT UN CADEAU D’ANNIVERSAIRE

ELLE SAVAIT QUE C’ETAIT ADAM QUI LUI AVAIT OFFERT

 

Y’AVAIT PAS D’HOLIDAY INN

IL VIVAIENT DANS UN CAMPING

IL FAISAIT TOUJOURS BEAU

COMME DANS HAWAI FIVE-ZERO

ILS N’AVAIENT PAS DE VETEMENTS

ILS N’AVAIENT PAS D’ARGENT

ET JE DIRAIS HEUREUSEMENT

PARCE QUE OU METTRE SON ARGENT ?

 

Y’AVAIT PAS DE PAPARAZZIS

CA NE POSAIT AUCUN SOUCI

DE COURIR A WALPE  - JOUR ET NUIT

IL FALLAITJUSTE FAIRE ATTENTION DE NE  PAS S’ASSOIR

SUR UN PORC EPIC OU BIEN UN NID DE FOURMI

 

(REFRAIN)

 

LA CHANSON PREFEREE D’EVE, C’ETAIT VANINA

ADAM SUR SON TRANSAT ECOUTAIT L’OPERA

IL NE JOUAIT PLUS AU BASKET

QUE CA LE BALLONAIT

ILS MANGEAIENT CE QU’ILS VOULAIENT

ENFIN … A PEU PRES

 

PARCE QUE LES POMMES ILS N’POUVAIENT PAS

PAS D’ POULET COMPOTE NON PLUS

UN DIMANCHE SANS POULET COMPOTE 

C’EST COMME UN LAPIN SANS CAROTTE

ADAM ET EVE N’EN PURENT PLUS

ON SAIT CE QUI S’EST PASSE

FINIES LES GRANDES VACANCES

FINI DE RIGOLER…MAIS

 

(REFRAIN)

(BIS)

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