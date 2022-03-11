Jean-Luc Fonck fait rire Aymeric Caron avec "Ils n'en purent plus", sa version de l'histoire d'Adam et Eve

AU DEBUT Y’AVAIT RIEN
PAS DE VOITURE PAS DE TRAIN
ON FAISAIT SES COURSES A PIED
IL FALLAIT SUPER MARCHER
ON N’AVAIT PAS LA TELE
Y’AVAIT PAS L’ELECTRICITE
MEME LA REINE D’ANGLETERRE
N’ETAIT PAS ENCORE NEE
LE CIEL ETAIT DEJA BLEU
LA MER DEJA MOUILLEE
HEUREUSEMENT POUR LES POISSONS
C’EST PLUS FACILE POUR NAGER
LES OISEAUX PONDAIENT DES OEUFS
LES TORTUES PONDAIENT DES OEUFS
C’ETAIT PAREIL POUR LES ANCHOIS
Y’A QUE LES OEUFS QUI N’PONDAIENT PAS
QUAND LE GSM D’ADAM SONNAIT
IL SAVAIT QUE C’ETAIT EVE QUI L’APPELAIT
ET QUAND EVE RECEVAIT UN CADEAU D’ANNIVERSAIRE
ELLE SAVAIT QUE C’ETAIT ADAM QUI LUI AVAIT OFFERT
Y’AVAIT PAS D’HOLIDAY INN
IL VIVAIENT DANS UN CAMPING
IL FAISAIT TOUJOURS BEAU
COMME DANS HAWAI FIVE-ZERO
ILS N’AVAIENT PAS DE VETEMENTS
ILS N’AVAIENT PAS D’ARGENT
ET JE DIRAIS HEUREUSEMENT
PARCE QUE OU METTRE SON ARGENT ?
Y’AVAIT PAS DE PAPARAZZIS
CA NE POSAIT AUCUN SOUCI
DE COURIR A WALPE - JOUR ET NUIT
IL FALLAITJUSTE FAIRE ATTENTION DE NE PAS S’ASSOIR
SUR UN PORC EPIC OU BIEN UN NID DE FOURMI
(REFRAIN)
LA CHANSON PREFEREE D’EVE, C’ETAIT VANINA
ADAM SUR SON TRANSAT ECOUTAIT L’OPERA
IL NE JOUAIT PLUS AU BASKET
QUE CA LE BALLONAIT
ILS MANGEAIENT CE QU’ILS VOULAIENT
ENFIN … A PEU PRES
PARCE QUE LES POMMES ILS N’POUVAIENT PAS
PAS D’ POULET COMPOTE NON PLUS
UN DIMANCHE SANS POULET COMPOTE
C’EST COMME UN LAPIN SANS CAROTTE
ADAM ET EVE N’EN PURENT PLUS
ON SAIT CE QUI S’EST PASSE
FINIES LES GRANDES VACANCES
FINI DE RIGOLER…MAIS
(REFRAIN)
(BIS)