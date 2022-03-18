Jean-Luc Fonck fait passer le temps sur "Patience Patience" avec Le Cas Pucine

J’AI TROUVE UN BOUQUIN D’UN KILO
JE L’AI PAYE TROIS LIVRES - CA VA - JE SAIS C’EST TROP
J’AI TROUVE UNE DECAPOTABLE
QUI DEVAIT ETRE DANS UN ETAT POTABLE
DEPUIS JE ROULE A VELO
J’AI RENDEZ-VOUS DEVANT UNE STATION SERVICE
AVEC DIESEL WASHINGTON MAIS Y’A PLUS DE PLACES ACCISES
ALORS JE RESTE DEBOUT SUR MES JAMBES SUPER COOL
JE REGARDE EDITH PIAF AU MILIEU DE LA FUEL
LE TEMPS PASSE MOINS VITE QUAND ON ATTEND
QUE QUAND ON N’ATTEND PAS C’EST EVIDENT
LE TEMPS FILE MOINS VITE QUAND ON EST DANS LA FILE
QUE QUAND ON N’Y EST PAS, C’EST SUPER LONG, C’EST PAS MARRANT
J’AIME ENCORE BIEN TIRER LE DIABLE PAR LA QUEUE
C’EST PAR LA QUE JE TIRE LE DIABLE… ET J’AI BON
COMME LE GAILLARD N’A PAS ENVIE DE SE LUCIFER,
IL ME DIT FICHE-MOI LA PAIX PUIS S’ENFUIT DANS UN TRAIN D’ENFER
LE TEMPS PASSE MOINS VITE QUAND ON ATTEND
QUE QUAND ON N’ATTEND PAS C’EST EVIDENT
LE TEMPS FILE MOINS VITE QUAND ON EST DANS LA FILE
QUE QUAND ON N’Y EST PAS, C’EST SUPER LONG, C’EST PAS MARRANT
PATIENCE PATIENCE
DEPUIS LE JOUR OU J’AI CHANGE DE PARFUM
JE NE M’AIME PLUS – JE NE PEUX PLUS ME SENTIR
AVANT JE M’AIMAIS BIEN – MAINTENANT JE ME FAIT PEUR
(VOUS SENTEZ ?)
Y’A COMME UNE ODEUR DE SAINTETE… DE SAINTETE-TISEUR
LE TEMPS PASSE MOINS VITE QUAND ON ATTEND
QUE QUAND ON N’ATTEND PAS C’EST EVIDENT
LE TEMPS FILE MOINS VITE QUAND ON EST DANS LA FILE
QUE QUAND ON N’Y EST PAS, C’EST SUPER LONG, C’EST PAS MARRANT