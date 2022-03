Jean-Luc Fonck fait passer le temps sur "Patience Patience" avec Le Cas Pucine

J’AI TROUVE UN BOUQUIN D’UN KILO

JE L’AI PAYE TROIS LIVRES - CA VA - JE SAIS C’EST TROP

J’AI TROUVE UNE DECAPOTABLE

QUI DEVAIT ETRE DANS UN ETAT POTABLE

DEPUIS JE ROULE A VELO

J’AI RENDEZ-VOUS DEVANT UNE STATION SERVICE

AVEC DIESEL WASHINGTON MAIS Y’A PLUS DE PLACES ACCISES

ALORS JE RESTE DEBOUT SUR MES JAMBES SUPER COOL

JE REGARDE EDITH PIAF AU MILIEU DE LA FUEL

LE TEMPS PASSE MOINS VITE QUAND ON ATTEND

QUE QUAND ON N’ATTEND PAS C’EST EVIDENT

LE TEMPS FILE MOINS VITE QUAND ON EST DANS LA FILE

QUE QUAND ON N’Y EST PAS, C’EST SUPER LONG, C’EST PAS MARRANT

J’AIME ENCORE BIEN TIRER LE DIABLE PAR LA QUEUE

C’EST PAR LA QUE JE TIRE LE DIABLE… ET J’AI BON

COMME LE GAILLARD N’A PAS ENVIE DE SE LUCIFER,

IL ME DIT FICHE-MOI LA PAIX PUIS S’ENFUIT DANS UN TRAIN D’ENFER

LE TEMPS PASSE MOINS VITE QUAND ON ATTEND

QUE QUAND ON N’ATTEND PAS C’EST EVIDENT

LE TEMPS FILE MOINS VITE QUAND ON EST DANS LA FILE

QUE QUAND ON N’Y EST PAS, C’EST SUPER LONG, C’EST PAS MARRANT

PATIENCE PATIENCE

DEPUIS LE JOUR OU J’AI CHANGE DE PARFUM

JE NE M’AIME PLUS – JE NE PEUX PLUS ME SENTIR

AVANT JE M’AIMAIS BIEN – MAINTENANT JE ME FAIT PEUR

(VOUS SENTEZ ?)

Y’A COMME UNE ODEUR DE SAINTETE… DE SAINTETE-TISEUR

LE TEMPS PASSE MOINS VITE QUAND ON ATTEND

QUE QUAND ON N’ATTEND PAS C’EST EVIDENT

LE TEMPS FILE MOINS VITE QUAND ON EST DANS LA FILE

QUE QUAND ON N’Y EST PAS, C’EST SUPER LONG, C’EST PAS MARRANT