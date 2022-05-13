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Le 8/9

Jean-Luc Fonck fait des vagues dans une chanson à l’air marin

"Grand Klaxon Petit Vélo"

Le 8/9

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il y a 2 heures4 min
Par François Saint-Amand

Notre Jean-Luc national a chanté l’histoire de Dji vous dji n’pou dans Grand Klaxon Petit Vélo dans un texte toujours aussi inintelligible.

L’océan a toujours autant fasciné qu’il n’est craint par les marins. Mais pas pour Dji vous dji n’pou qui rêvait de devenir le nouveau commandant Cousteau. Jean-Luc Fonck chante son histoire.

Le chroniqueur a replacé les 4 mots imposés par les auditeurs du Kidivrai : Ninjago, gaieté, tram de Liège, ermati.

Les paroles de : "Grand Klaxon Petit Vélo"

IL REGARDAIT LA MER

POUR VOIR S’IL Y AVAIT DE L’EAU

ET PUIS IL REGARDAIT EN L’AIR

POUR VOIR NAGER LES OISEAUX

IL CONNAISSAIT LE PRENOM

DE TOUTES LES BALEINES

MEME LEUR DATE DE NAISSANCE

C’ETAIT UN PHENOMENE

 

TOUJOURS HABILLE EN PLONGEUR AVEC LES PALMES ET LE TUBA

ON AURAIT DIT UN NINJAGO IL RESSEMBLAIT A KRUNCHA

IL TRAVAILLAIT AU TEC DANS LA GAIETE, DANS LA BONNE HUMEUR

IL FAISAIT TOUT POUR QUE LE TRAM DE LIEGE SOIT A L’HEURE

 

IL VOULAIT DEVENIR COMMANDANT COUSTEAU

IL AVAIT LA PIPE, LE PETIT CHAPEAU

IL NE LUI MANQUAIT QUE LE BATEAU

GRAND KLAXON PETIT VELO

 

IL DANSAIT LA CALYPSO TOUT SEUL TOUT NU TOUTE LES NUITS

CA LUI DONNAIT UN AIR BIZARRE, CA LUI DONNAIT L’ERMATI

ON NE SAIT PAS CE QUE CA VOULAIT DIRE

MAIS CA LE DISAIT BIEN ET INVERSEMENT

CA DISAIT LE CONTRAIRE DU CONTRAIRE

CONCAVE ET CONVEXE EN MEME TEMPS

 

IL VOULAIT DEVENIR COMMANDANT COUSTEAU

IL AVAIT LA PIPE, LE PETIT CHAPEAU

IL NE LUI MANQUAIT QUE LE BATEAU

GRAND KLAXON PETIT VELO

 

UN JOUR DANS UN RESTAURANT A DURBUY

IL A COMMANDE UNE BOUILLABAISE GRANDE AINSI

Y’AVAIT LA-DEDANS TOUS SES AMIS : NICOLE LA SOLE ET SOPHIE LA PLIE

IL A TOUT MANGE ET PUIS IL A RI

 

IL VOULAIT DEVENIR COMMANDANT COUSTEAU

IL AVAIT LA PIPE, LE PETIT CHAPEAU

IL NE LUI MANQUAIT QUE LE BATEAU

GRAND KLAXON PETIT VELO

 

(BIS)

 

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