Jean-Luc Fonck fait des vagues dans une chanson à l’air marin

IL REGARDAIT LA MER
POUR VOIR S’IL Y AVAIT DE L’EAU
ET PUIS IL REGARDAIT EN L’AIR
POUR VOIR NAGER LES OISEAUX
IL CONNAISSAIT LE PRENOM
DE TOUTES LES BALEINES
MEME LEUR DATE DE NAISSANCE
C’ETAIT UN PHENOMENE
TOUJOURS HABILLE EN PLONGEUR AVEC LES PALMES ET LE TUBA
ON AURAIT DIT UN NINJAGO IL RESSEMBLAIT A KRUNCHA
IL TRAVAILLAIT AU TEC DANS LA GAIETE, DANS LA BONNE HUMEUR
IL FAISAIT TOUT POUR QUE LE TRAM DE LIEGE SOIT A L’HEURE
IL VOULAIT DEVENIR COMMANDANT COUSTEAU
IL AVAIT LA PIPE, LE PETIT CHAPEAU
IL NE LUI MANQUAIT QUE LE BATEAU
GRAND KLAXON PETIT VELO
IL DANSAIT LA CALYPSO TOUT SEUL TOUT NU TOUTE LES NUITS
CA LUI DONNAIT UN AIR BIZARRE, CA LUI DONNAIT L’ERMATI
ON NE SAIT PAS CE QUE CA VOULAIT DIRE
MAIS CA LE DISAIT BIEN ET INVERSEMENT
CA DISAIT LE CONTRAIRE DU CONTRAIRE
CONCAVE ET CONVEXE EN MEME TEMPS
IL VOULAIT DEVENIR COMMANDANT COUSTEAU
IL AVAIT LA PIPE, LE PETIT CHAPEAU
IL NE LUI MANQUAIT QUE LE BATEAU
GRAND KLAXON PETIT VELO
UN JOUR DANS UN RESTAURANT A DURBUY
IL A COMMANDE UNE BOUILLABAISE GRANDE AINSI
Y’AVAIT LA-DEDANS TOUS SES AMIS : NICOLE LA SOLE ET SOPHIE LA PLIE
IL A TOUT MANGE ET PUIS IL A RI
IL VOULAIT DEVENIR COMMANDANT COUSTEAU
IL AVAIT LA PIPE, LE PETIT CHAPEAU
IL NE LUI MANQUAIT QUE LE BATEAU
GRAND KLAXON PETIT VELO
(BIS)