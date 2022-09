Jean-luc Fonck et Jacques Mercier revisitent les archives de la RTBF façon "quiz"

Dans cette émission, pleine de dérision et de souvenirs télévisuels, on découvre les différentes épreuves que disputent les équipes chaque semaine : cinq manches et une finale à remporter pour se voir remettre le tablier très convoité d’assistant archiviste ! Parmi ces épreuves, " l’Archi suite ", par exemple, des archives dont la fin a été coupée, aux joueurs d’en deviner la suite, " l’Archi flou ", des extraits dans lesquels une personnalité à découvrir est floutée, ou encore " l’Archi quoi " où il faut découvrir le sujet dont il est question dans l’archive proposée.

Ce premier numéro du Grand Quiz de " C’est archivé près de chez vous " est l’occasion de revoir des personnalités historiques de la RTBF comme Albert Deguelle et Jacques Bredael ou encore, de se replonger dans une foule d’images drolatiques, véritables " pépites " des archives de la RTBF.

A voir sur la Trois, le dimanche à 20h35, ou en replay sur Auvio.