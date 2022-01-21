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Le 8/9

Jean-Luc Fonck enchaîne les blagues face à Mustii avec "Drôle de quartier", sa nouvelle chanson

"Drôle de quariter"

Le 8-9: la chanson de Jean-Luc Fonck

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il y a 11 heures5 min
Par François Saint-Amand
Le 8/9VivacitéCulture & MusiqueVidéoLE 8/9JEAN-LUC FONCK

Le chroniqueur a une nouvelle fois régalé avec une chanson aux blagues 'à deux balles' dont lui seul à le secret, Drôle de quartier.

Vous trouviez notre Jean-Luc national bizarre ? C'est peut-être parce qu'il vit dans un Drôle de quartier, qu'il décrit dans sa chanson du vendredi. Après un duo étonnant avec Gérard Lenorman, Jean-Luc Fonck continue de collaborer avec d'autres artistes. Cette fois, c'est Mustii, invité dans Le 8/9 le jour de la sortie de son 2e album, qui a pu apprécier le talent de blagueur de Jean-Luc.

Ce vendredi, le chroniqueur devait replacer ces 4 mots imposés par les auditeurs du Kidivrai : tortillas, cyclopes, Dracula, Graceland.

Les paroles de "Drôle de quartier"

J’HABITE DANS UNE DROLE DE VILLE DANS UN DROLE DE QUARTIER

AVEC DE DROLES DE GENS QUI FONT DE DROLES DE METIERS

IL Y A D’ABORD HARRY , QUI VEND DES SAUNAS DES JACUZZIS

NOUS ON L’APPELLE HARRY SAUNA ET PUIS ON RIT

 

NATHALIE ,ELLE, ….ELLE VEND DES BABAS

C’EST NATHALIE BABA…SESAME OUVRE-TOI

YVES, LE COIFFEUR ON L’APPELLE TIFS C’EST PLUS RIGOLO

DEPUIS QU’IL EST EN PRISON, ON L’APPELLE TIFF BARREAU

 

LES MEILLEURS PARTENT TOUJOURS LES PREMIERS

ON DIT TOUJOURS CA

MAIS ALORS TOI, MOI, NOUS …QUOI ?…PUISQU’ON EST LA…

EST-CE QUE CA VEUT BIEN DIRE CE QUE CA VEUT DIRE OU PAS ?

 

IL Y AUSSIUN BISTROT , LE PATRON S’APPELLE ROBERT

LUI , IL EST CAFETIER ET SA FEMME EST CAFETIERE

ELLE SERT DES DEMIS A MOITIE PLEINS , LUI PREPARE LES TORTILLAS

CHEZ ROBERT, LES CYCLOPES BOIVENT A L’OEIL, C’EST SPECIAL, MAIS C’EST COMME CA

 

NOTRE MENUISIER, MARCO , QU’ON APPELLE MARTEAU

EST MAIGRE COMME UN CLOU -PAS TOUT-A-FAIT D’EQUERRE

ET UN PEU PLUS LOIN, Y’A DRACULA, C’EST L’ INFIRMIERE

QUAND ELLE FAIT DES PRISES DE SANG , ELLE ETEINT LA LUMIERE

 

LES MEILLEURS PARTENT TOUJOURS LES PREMIERS

ON DIT TOUJOURS CA

MAIS ALORS TOI, MOI, NOUS …QUOI ?…PUISQU’ON EST LA…

EST-CE QUE CA VEUT BIEN DIRE CE QUE CA VEUT DIRE OU PAS ?

 

MON QUARTIER C’EST MIEUX QUE GRACELAND C’EST MIEUX QUE DISNEYLAND

ET C’EST MEME ENCORE BEAUCOUP MIEUX QUE BOBBEJANLAND

C’EST BEAUCOUP PLUS RIGOLO QUE WALIBI

IL NE MANQUE PLUS QUE DONALD MUYLLE, LE TYPE DES CUISINES DOVY

 

LES MEILLEURS PARTENT TOUJOURS LES PREMIERS

ON DIT TOUJOURS CA

MAIS ALORS TOI, MOI, NOUS …QUOI ?…PUISQU’ON EST LA…

EST-CE QUE CA VEUT BIEN DIRE CE QUE CA VEUT DIRE OU PAS ?

La chanson de Jean-Luc, c’est tous les vendredis dans Le 8/9

Pour plus d’humour belgo-belge avec Jean-Luc Fonck, retrouvez sa chanson tous les vendredis dans Le 8/9 en radio sur VivaCité et en télévision sur la Une.

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