Jean-Luc Fonck enchaîne les blagues face à Mustii avec "Drôle de quartier", sa nouvelle chanson

J’HABITE DANS UNE DROLE DE VILLE DANS UN DROLE DE QUARTIER
AVEC DE DROLES DE GENS QUI FONT DE DROLES DE METIERS
IL Y A D’ABORD HARRY , QUI VEND DES SAUNAS DES JACUZZIS
NOUS ON L’APPELLE HARRY SAUNA ET PUIS ON RIT
NATHALIE ,ELLE, ….ELLE VEND DES BABAS
C’EST NATHALIE BABA…SESAME OUVRE-TOI
YVES, LE COIFFEUR ON L’APPELLE TIFS C’EST PLUS RIGOLO
DEPUIS QU’IL EST EN PRISON, ON L’APPELLE TIFF BARREAU
LES MEILLEURS PARTENT TOUJOURS LES PREMIERS
ON DIT TOUJOURS CA
MAIS ALORS TOI, MOI, NOUS …QUOI ?…PUISQU’ON EST LA…
EST-CE QUE CA VEUT BIEN DIRE CE QUE CA VEUT DIRE OU PAS ?
IL Y AUSSIUN BISTROT , LE PATRON S’APPELLE ROBERT
LUI , IL EST CAFETIER ET SA FEMME EST CAFETIERE
ELLE SERT DES DEMIS A MOITIE PLEINS , LUI PREPARE LES TORTILLAS
CHEZ ROBERT, LES CYCLOPES BOIVENT A L’OEIL, C’EST SPECIAL, MAIS C’EST COMME CA
NOTRE MENUISIER, MARCO , QU’ON APPELLE MARTEAU
EST MAIGRE COMME UN CLOU -PAS TOUT-A-FAIT D’EQUERRE
ET UN PEU PLUS LOIN, Y’A DRACULA, C’EST L’ INFIRMIERE
QUAND ELLE FAIT DES PRISES DE SANG , ELLE ETEINT LA LUMIERE
LES MEILLEURS PARTENT TOUJOURS LES PREMIERS
ON DIT TOUJOURS CA
MAIS ALORS TOI, MOI, NOUS …QUOI ?…PUISQU’ON EST LA…
EST-CE QUE CA VEUT BIEN DIRE CE QUE CA VEUT DIRE OU PAS ?
MON QUARTIER C’EST MIEUX QUE GRACELAND C’EST MIEUX QUE DISNEYLAND
ET C’EST MEME ENCORE BEAUCOUP MIEUX QUE BOBBEJANLAND
C’EST BEAUCOUP PLUS RIGOLO QUE WALIBI
IL NE MANQUE PLUS QUE DONALD MUYLLE, LE TYPE DES CUISINES DOVY
LES MEILLEURS PARTENT TOUJOURS LES PREMIERS
ON DIT TOUJOURS CA
MAIS ALORS TOI, MOI, NOUS …QUOI ?…PUISQU’ON EST LA…
EST-CE QUE CA VEUT BIEN DIRE CE QUE CA VEUT DIRE OU PAS ?