Jean-Luc Fonck enchaîne les blagues face à Mustii avec "Drôle de quartier", sa nouvelle chanson

J’HABITE DANS UNE DROLE DE VILLE DANS UN DROLE DE QUARTIER

AVEC DE DROLES DE GENS QUI FONT DE DROLES DE METIERS

IL Y A D’ABORD HARRY , QUI VEND DES SAUNAS DES JACUZZIS

NOUS ON L’APPELLE HARRY SAUNA ET PUIS ON RIT

NATHALIE ,ELLE, ….ELLE VEND DES BABAS

C’EST NATHALIE BABA…SESAME OUVRE-TOI

YVES, LE COIFFEUR ON L’APPELLE TIFS C’EST PLUS RIGOLO

DEPUIS QU’IL EST EN PRISON, ON L’APPELLE TIFF BARREAU

LES MEILLEURS PARTENT TOUJOURS LES PREMIERS

ON DIT TOUJOURS CA

MAIS ALORS TOI, MOI, NOUS …QUOI ?…PUISQU’ON EST LA…

EST-CE QUE CA VEUT BIEN DIRE CE QUE CA VEUT DIRE OU PAS ?

IL Y AUSSIUN BISTROT , LE PATRON S’APPELLE ROBERT

LUI , IL EST CAFETIER ET SA FEMME EST CAFETIERE

ELLE SERT DES DEMIS A MOITIE PLEINS , LUI PREPARE LES TORTILLAS

CHEZ ROBERT, LES CYCLOPES BOIVENT A L’OEIL, C’EST SPECIAL, MAIS C’EST COMME CA

NOTRE MENUISIER, MARCO , QU’ON APPELLE MARTEAU

EST MAIGRE COMME UN CLOU -PAS TOUT-A-FAIT D’EQUERRE

ET UN PEU PLUS LOIN, Y’A DRACULA, C’EST L’ INFIRMIERE

QUAND ELLE FAIT DES PRISES DE SANG , ELLE ETEINT LA LUMIERE

LES MEILLEURS PARTENT TOUJOURS LES PREMIERS

ON DIT TOUJOURS CA

MAIS ALORS TOI, MOI, NOUS …QUOI ?…PUISQU’ON EST LA…

EST-CE QUE CA VEUT BIEN DIRE CE QUE CA VEUT DIRE OU PAS ?

MON QUARTIER C’EST MIEUX QUE GRACELAND C’EST MIEUX QUE DISNEYLAND

ET C’EST MEME ENCORE BEAUCOUP MIEUX QUE BOBBEJANLAND

C’EST BEAUCOUP PLUS RIGOLO QUE WALIBI

IL NE MANQUE PLUS QUE DONALD MUYLLE, LE TYPE DES CUISINES DOVY

LES MEILLEURS PARTENT TOUJOURS LES PREMIERS

ON DIT TOUJOURS CA

MAIS ALORS TOI, MOI, NOUS …QUOI ?…PUISQU’ON EST LA…

EST-CE QUE CA VEUT BIEN DIRE CE QUE CA VEUT DIRE OU PAS ?