Jean-Luc Fonck dresse le portrait de "L’éléphant" en chanson

L’ELEPHANT
SE DEPLACE LENTEMENT
LE DERRIERE À L’ARRIERE ET LA TETE À L’AVANT
L’ELEPHANT
A DES OREILLES IMMENSES
L’ELEPHANT ENTEND TOUT
CE QUE LES AUTRES PENSENT
L’ELEPHANT
A PARFOIS UNE DROLE DE MANIE
CA S’APPELLE LA TÉTRAPILOCHTOMIE
C’EST AMUSANT C’EST QUAND
L’ELEPHANT
COUPE LES CHEVEUX EN QUATRE
SAUF L’ELEPHANT DU BW QUI LES COUPE EN QUATRE-QUATRE
SI TU VOIS UN ELEPHANT FLOTTER SUR UN ETANG
C’EST PEUT-ETRE UN SIGNE MAIS CA RESTE UN ELEPHANT
L’ELEPHANT
BARRIT
ACH PARIS TOUR EIFFEL
MOULIN ROUGE SCHONE MADEMOIZELLE
L’ELEPHANT
N’AIME PAS LA PETANQUE
IL PREFERE LE PASTIS
ALORS L’ELEPHANT TANGUE
L’ELEPHANT
N’EST PAS CHIDERME QUE CA
C’EST PAS PARCE QUE C’EST UNE GROSSE BIESSE
QUE C’EST UN GROS BETA
L’ELEPHANT
EST TRES INTELLIGENT
C’EST PAS COMME LE PIGEON
MEME SI ON LES CONFOND SOUVENT
SI TU VOIS UN ELEPHANT FLOTTER SUR UN ETANG
C’EST PEUT-ETRE UN SIGNE MAIS CA RESTE UN ELEPHANT
L’ELEPHANT
A POURTANT UN REGRET
IL VOUDRAIT VOIR LE GRAND CACTUS À LA TELE
MAIS
L’ELEPHANT
A DE TROP GROS DOIGTS
POUR APPUYER SUR LA COMMANDE
LA TELE NE S’ALLUME PAS
SI TU VOIS UN ELEPHANT FLOTTER SUR UN ETANG
C’EST PEUT-ETRE UN SIGNE MAIS CA RESTE UN ELEPHANT