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Le 8/9

Jean-Luc Fonck dresse le portrait de "L’éléphant" en chanson

La chanson de Jean-Luc Fonck

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Temps de lecture5 min
Par Aurélien David

Jean-Luc Fonck donne dans le documentaire animalier cette semaine. Dans le 8/9, il vous présente la chanson L’éléphant, grâce à laquelle on en apprendra peut-être plus sur cet animal pas si derme que ça.

Nous communiquons tous à notre manière. L’éléphant barrit (très belle ville, selon Jean-Luc). Jean-Luc Fonck, lui, chante en plaçant les mots du Kidivrai : tétrapilochtomie, pétanque, pigeon et cactus.

Les paroles de "L’éléphant" :

L’ELEPHANT

SE DEPLACE LENTEMENT

LE DERRIERE À L’ARRIERE ET LA TETE À L’AVANT

 

L’ELEPHANT

A DES OREILLES IMMENSES

L’ELEPHANT ENTEND TOUT

CE QUE LES AUTRES PENSENT

 

L’ELEPHANT

A PARFOIS UNE DROLE DE MANIE

CA S’APPELLE LA TÉTRAPILOCHTOMIE

C’EST AMUSANT C’EST QUAND

 

L’ELEPHANT

COUPE LES CHEVEUX EN QUATRE

SAUF L’ELEPHANT DU BW QUI LES COUPE EN QUATRE-QUATRE

 

SI TU VOIS UN ELEPHANT FLOTTER SUR UN ETANG

C’EST PEUT-ETRE UN SIGNE MAIS CA RESTE UN ELEPHANT

 

L’ELEPHANT

BARRIT

ACH PARIS TOUR EIFFEL

MOULIN ROUGE SCHONE MADEMOIZELLE

 

L’ELEPHANT

N’AIME PAS LA PETANQUE

IL PREFERE LE PASTIS

ALORS L’ELEPHANT TANGUE

 

L’ELEPHANT

N’EST PAS CHIDERME QUE CA

C’EST PAS PARCE QUE C’EST UNE GROSSE BIESSE

QUE C’EST UN GROS BETA

 

L’ELEPHANT

EST TRES INTELLIGENT

C’EST PAS COMME LE PIGEON

MEME SI ON LES CONFOND SOUVENT

 

SI TU VOIS UN ELEPHANT FLOTTER SUR UN ETANG

C’EST PEUT-ETRE UN SIGNE MAIS CA RESTE UN ELEPHANT

 

L’ELEPHANT

A POURTANT UN REGRET

IL VOUDRAIT VOIR LE GRAND CACTUS À LA TELE

MAIS

 

L’ELEPHANT

A DE TROP GROS DOIGTS

POUR APPUYER SUR LA COMMANDE

LA TELE NE S’ALLUME PAS

 

SI TU VOIS UN ELEPHANT FLOTTER SUR UN ETANG

C’EST PEUT-ETRE UN SIGNE MAIS CA RESTE UN ELEPHANT

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