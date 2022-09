Jean-Luc Fonck dit " Merci la vie ", une chanson plein d’optimisme

On pourrait appeler cette chronique hebdomadaire, la rencontre avec l’étrange car chaque vendredi, notre artiste international compose une mélodie rythmée par une jonglerie de mots.

Ce matin, c’est sur un thème très positif " merci la vie" que Jean-Luc Fonck interprète une chanson qui devrait sortir sur son album spécial Toussaint sourit l’artiste. " Je suis plein d’optimisme sur le passé, pas de doute comme le vase qui fait déborder la goutte ".

Souriant et admiratif face au talent de Jean-Luc Fonck, Vincent Niclo qui était l’invité du 8/9 pour son récital inédit dans les cathédrales va-t-il être aussi emballé et détrôner ses amis Franck Dubosc et Patrick Brule et Pascal Obispo ? La réponse en chanson.

Une fois encore, le chroniqueur a réussi à placer les mots imposés du Kidivrai : cette semaine il y avait 8 mots : optimisme, slache, chiba, qu’elle est belle, tatonner, famille, école, la vie et racuspoter.

Ecoutez plutôt !