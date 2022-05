Jean-Luc Fonck, complètement déchaîné, chante "Va te faire cuire un œuf" dans Le 8/n'œuf

POUR TOI, J’AI ALLUME LA LUNE

BU L’EAU DE LA CASCADE DE COO

MANGE DES FRUITS DES LEGUMES

DES FRAISES , DES COURGETTES, DES POIREAUX

OUAIS OUAIS OUAIS OUAIS OUAIS

OUAIS OUAIS OUAIS OUAIS OUAIS

J’AI FAIT TOUT CE QUE TU VOULAIS

MAINT’NANT C’EST FINI - TERMINE

VA TE FAIRE CUIRE UN OEUF (HUIT - NEUF) avant que

CE SOIT L’OEUF QUI TE CUISE (NEUF - DIX)

TU M’AS PRESENTE TA MAMAN

TA MEEERE - QUELQU’UN DE CHARMANT

ELLE DISAIT QUE T’AURAIS PU TROUVER MIEUX

QU’ UN MINABLE CHANTEUR DE BANLIEUE

OUAIS OUAIS OUAIS OUAIS OUAIS

OUAIS OUAIS OUAIS OUAIS OUAIS

QUAND TU M’EMMENAIS EN VOYAGE

C’ETAIT POUR PORTER TES BAGAGES

VA TE FAIRE CUIRE UN OEUF (HUIT - NEUF)

AVANT QUE

CE SOIT L’OEUF QUI TE CUISE (NEUF -DIX)

…

J’AI DU ECOUTER MIREILLE MATHIEU

TOUS SES ALBUMS…Y’EN A 132 !

J’AI DU REGARDER BARNABY

ET ME TAPER PLUS BELLE LA VIE

OUAIS OUAIS OUAIS OUAIS OUAIS

OUAIS OUAIS OUAIS OUAIS OUAIS

MAINT’NANT TOUT CA C’EST TERMINE…JE SUIS LIBERE , DELIVRE JE NE TE VERRAI PLUS JAMAIS

VA TE FAIRE CUIRE UN OEUF (HUIT - NEUF)

AVANT QUE

CE SOIT L’OEUF QUI TE CUISE (NEUF -DUR)