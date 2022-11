Jean-Luc Fonck chante un rock énervant, "Yeah yeah yeah"

J’aime encore bien la musique frénétique…

Celle qui rend maboul, la musique qui va vite…

Les petits, les grands les jeunes les vieux…

La musique frénétique rend tout le monde heureux…

Personne ne peut s’empêcher de bouger…

De la tête aux pieds en passant par le cou,

La nuque les mollets en passant par tout

J’aimerais bien wouaaah…

Que toutes les musiques soient comme ça

Yeah yeah yeah

Quand la musique est molle on dirait du chewing-gum…

Juste bon pour les nounours, juste bon pour paddington…

Ça ressemble à un cimetière, en moins marrant…

C’est comme un vol-au-vent sans champignons dedans…

La musique qui va vite c’est un médicament…

Les aveugles entendent et les muets voient

Quand on joue la musique que voilà

J’aimerais bien wouaaah…

Que toutes les musiques soient comme ça

Yeah yeah yeah

Avec la musique qui va vite… le matin…

C’est comme le soir avec le noir en moins…

Plus de malheur, plus de souci, plus de problème…

Tout le monde est joli puisque tout le monde s’aime…

Personne ne peut s’empêcher de danser…

Autour de l’ampli, de la radio,

Du juke box ou bien du lavabo

J’aimerais bien wouaaah…

Que toutes les musiques soient comme ça

Yeah yeah yeah

J’aimerais bien wouaaah…

Que toutes les musiques soient comme ça

Yeah yeah yeah