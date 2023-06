Jean-Luc Fonck chante son amour pour "Maria" mais n'ose pas le lui déclarer

QUAND ELLE MARCHE POC POC AVEC SES HAUTS TALONS POINTUS

ON DIRAIT UNE ENIGME, UN PUZZLE… UN SUDOKU

AVEC SES YEUX DE BRAISE ON DIRAIT UN BARBECUE – TAKE CARE OF YOU

TU LA REGARDES, T’ES CUIT, A TES RIBS ET PERILS – OOOH MON DIOU

ELLE MARCHE A RECULONS À L’ENVERS TOUT DROIT DERRIERE ELLE

POUR NE JAMAIS CROISER LE CHEMIN DU SOLEIL

ELLE EST SI MERVEILLEUSE, SI FANTASTIQUE, ELLE EST SI BELLE

C’EST PAS POSSIBLE D’ETRE BELLE COMME CA ET POURTANT ELLE L’EST – DONC C’EST POSSIBLE

HE MA MA – HO MA MA – HA MA MA MARIA

HE MA MA – HO MA MA – HA MA MA… MARIE-MOI

ELLE MARCHE LENTEMENT SUR LE MACADAM EN DISANT BONJOUR A TOUT CE QUI PASSE PAR LA

BONJOUR ME MONSIEUR BONJOUR MACADAM… COMMENT CA VA

ELLE A CE TRUC EN PLUS POUR FAIRE TOURNER TOUTES LES TETES

QUI TOURNENT TOURNENT TOURNENT (BEAUCOUP) COMME DES GIROUETTES

ELLE PREND DES PHOTOS TOUT LE TEMPS CETTE FILLE-LÀ

ELLE PREND DES PHOTOS D’ELLE-MEME… SELFIE LA

HI HI HI HA HA HA HO HO HO QU’EST-CE QU’ON RIGOLE

QU’EST-CE QU’ON SE MARRE, QU’EST-CE QU’ON S’ESCLAFFE… ON EST LES ESCLAVES DE LA GAUDRIOLE

HE MA MA – HO MA MA – HA MA MA MARIA

HE MA MA – HO MA MA – HA MA MA MARIE-MOI

MARIA…

SON PAPA EST OUVRIER DANS LE BATIMENT

C’EST MIEUX D’ETRE DANS LE BATIMENT QUAND IL PLEUT QUAND IL FAIT MAUVAIS TEMPS

IL INSTALLE DES PLINTHES À PLEIN TEMPS

PENDANT QUE MARIA L’IMITE A MI-TEMPS

HE MA MA – HO MA MA – HA MA MA MARIA

HE MA MA – HO MA MA – HA MA MA MARIE-MOI

HE MA MA – HO MA MA – HA MA MA MARIA

HE MA MA – HO MA MA – HA MA MA MARIE-MOI