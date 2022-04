Jean-Luc Fonck chante la vie tumultueuse de "Lola", avec seulement deux rimes différentes

Notre Jean-Luc national peut aussi écrire des chansons plus osées… Il raconte la vie de Lola qui enchaîne les conquêtes, le tout avec des rimes en 'el' et en 'o'.

La gent féminine a souvent inspiré les artistes et Jean-Luc Fonck ne déroge pas à la règle. Le chroniqueur évoque la vie d’une certaine Lola de Nivelles qui écoute du Sacha Distel… et qui a séduit de nombreux hommes et femmes.

Jean-Luc a replacé les 4 mots imposés par les auditeurs du Kidivrai dans sa chanson : insouciance, Scrabble, abracadabra, mirabelle.