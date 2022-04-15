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Le 8/9

Jean-Luc Fonck chante la vie tumultueuse de "Lola", avec seulement deux rimes différentes

"Lola"

Le 8-9: la chanson de Jean-Luc Fonck

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il y a 14 minutes5 min
Par François Saint-Amand

Notre Jean-Luc national peut aussi écrire des chansons plus osées… Il raconte la vie de Lola qui enchaîne les conquêtes, le tout avec des rimes en 'el' et en 'o'.

La gent féminine a souvent inspiré les artistes et Jean-Luc Fonck ne déroge pas à la règle. Le chroniqueur évoque la vie d’une certaine Lola de Nivelles qui écoute du Sacha Distel… et qui a séduit de nombreux hommes et femmes.

Jean-Luc a replacé les 4 mots imposés par les auditeurs du Kidivrai dans sa chanson : insouciance, Scrabble, abracadabra, mirabelle.

Les paroles de "Lola"

LOLA HABITE A - NIVELLES

JUSTE A COTE DU PASSAGE A – NIVEAU

ELLE ADORE LES CHANSONS DE SACHA - DISTEL

MEME SI ELLE TROUVE QUE CA MANQUE DE - DISTO

 

LOLA NE BOIT QUE DE LA - TOURTEL

LOLA NE MANGE QUE DES - TOURTEAUX

ELLE ADORE FAIRE UN TOUR DE - CARROUSEL

EN ECOUTANT UN AIR DE - CARUSO

 

QUAND LOLA EST LA

ON SAIT OU ELLE EST LOLA

MAIS QUAND LOLA N’EST PAS LA

ON SAIT PAS OU ELLE EST

 

D’ABORD ELLE A CONNU L’INSOUCIANCE AVEC ABDEL

DES MUSCLES PARTOUT ET DE BEAUX ABDOS

 

LE SUIVANT, LUI, S’APPELAIT MAEL

C’ETAIT UN DISCIPLE DE MAO

ET PUIS C’ETAIT AU TOUR DE - MICHAEL

UNE PETITE NATURE ELLE L’A - MIS K.O.

SANS OUBLIER LA BELLE - ARIEL

CHAMPIONNE DE SCRABBLE - A RIO

 

QUAND LOLA EST LA

ON SAIT OU ELLE EST LOLA

MAIS QUAND LOLA N’EST PAS LA

ON SAIT PAS OU ELLE EST

 

UN COUP ELLE EST LA…

UN COUP ELLE N’EST PAS LA…

ET PUIS ELLE EST RELA…

COMME PAR MAGIE… ABRACADABRA

 

IL NE FAUT PAS OUBLIER - DANIEL

QUI NE MANGEAIT QUE DES COTELETTES - D’AGNEAU

IL Y A EU UN ALLEMAND QUI S’APPELAIT – AXEL

IL NE SAVAIT RIEN DIRE D’AUTRE QUE – ACH ZO

 

UN COLONEL MORT PENDANT UNE COLONO

EN MANGEANT UNE MIRABELLE SOUS LE PONT MIRABEAU

ET POUR FINIR SEBASTIAN – VETTEL

RENCONTRE CHEZ SON – VETO

 

QUAND LOLA EST LA

ON SAIT OU ELLE EST LOLA

MAIS QUAND LOLA N’EST PAS LA

ON SAIT PAS OU ELLE EST

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