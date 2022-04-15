Jean-Luc Fonck chante la vie tumultueuse de "Lola", avec seulement deux rimes différentes

LOLA HABITE A - NIVELLES
JUSTE A COTE DU PASSAGE A – NIVEAU
ELLE ADORE LES CHANSONS DE SACHA - DISTEL
MEME SI ELLE TROUVE QUE CA MANQUE DE - DISTO
LOLA NE BOIT QUE DE LA - TOURTEL
LOLA NE MANGE QUE DES - TOURTEAUX
ELLE ADORE FAIRE UN TOUR DE - CARROUSEL
EN ECOUTANT UN AIR DE - CARUSO
QUAND LOLA EST LA
ON SAIT OU ELLE EST LOLA
MAIS QUAND LOLA N’EST PAS LA
ON SAIT PAS OU ELLE EST
D’ABORD ELLE A CONNU L’INSOUCIANCE AVEC ABDEL
DES MUSCLES PARTOUT ET DE BEAUX ABDOS
LE SUIVANT, LUI, S’APPELAIT MAEL
C’ETAIT UN DISCIPLE DE MAO
ET PUIS C’ETAIT AU TOUR DE - MICHAEL
UNE PETITE NATURE ELLE L’A - MIS K.O.
SANS OUBLIER LA BELLE - ARIEL
CHAMPIONNE DE SCRABBLE - A RIO
QUAND LOLA EST LA
ON SAIT OU ELLE EST LOLA
MAIS QUAND LOLA N’EST PAS LA
ON SAIT PAS OU ELLE EST
UN COUP ELLE EST LA…
UN COUP ELLE N’EST PAS LA…
ET PUIS ELLE EST RELA…
COMME PAR MAGIE… ABRACADABRA
IL NE FAUT PAS OUBLIER - DANIEL
QUI NE MANGEAIT QUE DES COTELETTES - D’AGNEAU
IL Y A EU UN ALLEMAND QUI S’APPELAIT – AXEL
IL NE SAVAIT RIEN DIRE D’AUTRE QUE – ACH ZO
UN COLONEL MORT PENDANT UNE COLONO
EN MANGEANT UNE MIRABELLE SOUS LE PONT MIRABEAU
ET POUR FINIR SEBASTIAN – VETTEL
RENCONTRE CHEZ SON – VETO
QUAND LOLA EST LA
ON SAIT OU ELLE EST LOLA
MAIS QUAND LOLA N’EST PAS LA
ON SAIT PAS OU ELLE EST