Jean-Luc Fonck chante "Killer", une chanson qui fait peur

La vie de serial killer n’est pas simple, surtout quand on est incapable de tuer quelqu’un sans aiguiser sa hache. C’est l’histoire d’horreur que nous raconte Jean-Luc Fonck dans sa chanson "Killer".

Le killer est nerveux. Il se promène dans une ruelle et voit une fille du genre féminin. Il voudrait passer à l’acte mais le notaire ne veut pas, et au moment d’aiguiser son couteau il ne sait pas en quoi le déguiser. Jean-Luc-Fonck, lui, a su placer les mots du Kidivrai : fontaine, ratatouille, victoire et poupoune.