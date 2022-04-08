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Le 8/9

Jean-Luc Fonck chante "C'est moche", mais c'est une magnifique chanson

il y a 32 minutes5 min
Par François Saint-Amand

La vie est belle avec Jean-Luc Fonck qui chante... C'est moche dans un duo de légende avec Véronic Dicaire dans Le 8/9.

Après son duo de prestige avec Frédéric François, Jean-Luc Fonck propose une nouvelle "belle chanson" assure-t-il, mais qui s'intitule C'est moche. L'homme des paradoxes et du surréalisme à la belge nous montre, si on ne l'avait pas encore compris, que tout ne tourne pas rond dans son univers : dans C'est moche, il y a véritablement quelque chose qui cloche.

Notre Jean-Luc national a replacé les 4 mots des auditeurs du Kidivrai : cyclone, chance, cloche et hurluberlu.

Les paroles de "C'est moche"

MAIS MAIS MAIS 

TOUT LE MONDE COURT DANS TOUS LES SENS

ON DIRAIT COMME UN CYCLONE 

ON DIRAIT COMME UNE DANSE

MAIS MAIS MAIS 

PLUS PERSONNE NE RESTE EN PLACE

TOUT LE MONDE GIGOTE SAUF MOI

QUI RESTE PLANTE LA

 

JE SUIS EN NAGE DANS LA PISCINE

PENDANT MON COURS  D’AQUA-GYM

AVEC MON BIKINI UNE PIECE

XXS

C’EST PAS MON JOUR DE CHANCE

JE SUIS SERRE DANS MON MAILLOT

DEPUIS QUE J’AI PRIS VINGT KILOS

JE RESSEMBLE A UN CACHALOT

 

Y A QUELQUE CHOSE QUI CLOCHE

Y’A COMME UN TRUC QUI NE VA PAS

Y A QUELQUE CHOSE QUI CLOCHE

Y A COMME UN DROLE DE TRUC QUI N’VA PAS ET…C’EST MOCHE

 

J’ARRIVE DANS UN BAR

POUR ALLER BOIRE UN VERRE

C’EST UN DROLE D’ENDROIT

OU TOUT EST A L’ENVERS

UNE BANDE D’HURLUBERLUS 

ACCOUDES AU PLAFOND

ME REGARDE DE HAUT

ON DIRAIT DES PIGEONS

 

Y A QUELQUE CHOSE QUI CLOCHE

Y’A COMME UN TRUC QUI NE VA PAS

Y A QUELQUE CHOSE QUI CLOCHE

Y A COMME UN DROLE DE TRUC QUI N’VA PAS ET…C’EST MOCHE

 

… 

 

JE ME SUIS FAIT UN TORTICOLIS PENDANT MON SOMMEIL

EN ESSAYANT DE DORMIR SUR MES DEUX OREILLES

PENDANT MES INSOMNIES JE ME POSE DES QUESTIONS ETRANGES

POURQUOI LA BIERE EST JAUNE ALORS QUE LA MOUSSE EST BLANCHE ?

 

Y A QUELQUE CHOSE QUI CLOCHE

Y’A COMME UN TRUC QUI NE VA PAS

Y A QUELQUE CHOSE QUI CLOCHE

Y A COMME UN DROLE DE TRUC QUI N’VA PAS ET…C’EST MOCHE

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