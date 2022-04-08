Jean-Luc Fonck chante "C'est moche", mais c'est une magnifique chanson

MAIS MAIS MAIS
TOUT LE MONDE COURT DANS TOUS LES SENS
ON DIRAIT COMME UN CYCLONE
ON DIRAIT COMME UNE DANSE
MAIS MAIS MAIS
PLUS PERSONNE NE RESTE EN PLACE
TOUT LE MONDE GIGOTE SAUF MOI
QUI RESTE PLANTE LA
JE SUIS EN NAGE DANS LA PISCINE
PENDANT MON COURS D’AQUA-GYM
AVEC MON BIKINI UNE PIECE
XXS
C’EST PAS MON JOUR DE CHANCE
JE SUIS SERRE DANS MON MAILLOT
DEPUIS QUE J’AI PRIS VINGT KILOS
JE RESSEMBLE A UN CACHALOT
Y A QUELQUE CHOSE QUI CLOCHE
Y’A COMME UN TRUC QUI NE VA PAS
Y A QUELQUE CHOSE QUI CLOCHE
Y A COMME UN DROLE DE TRUC QUI N’VA PAS ET…C’EST MOCHE
J’ARRIVE DANS UN BAR
POUR ALLER BOIRE UN VERRE
C’EST UN DROLE D’ENDROIT
OU TOUT EST A L’ENVERS
UNE BANDE D’HURLUBERLUS
ACCOUDES AU PLAFOND
ME REGARDE DE HAUT
ON DIRAIT DES PIGEONS
Y A QUELQUE CHOSE QUI CLOCHE
Y’A COMME UN TRUC QUI NE VA PAS
Y A QUELQUE CHOSE QUI CLOCHE
Y A COMME UN DROLE DE TRUC QUI N’VA PAS ET…C’EST MOCHE
…
JE ME SUIS FAIT UN TORTICOLIS PENDANT MON SOMMEIL
EN ESSAYANT DE DORMIR SUR MES DEUX OREILLES
PENDANT MES INSOMNIES JE ME POSE DES QUESTIONS ETRANGES
POURQUOI LA BIERE EST JAUNE ALORS QUE LA MOUSSE EST BLANCHE ?
Y A QUELQUE CHOSE QUI CLOCHE
Y’A COMME UN TRUC QUI NE VA PAS
Y A QUELQUE CHOSE QUI CLOCHE
Y A COMME UN DROLE DE TRUC QUI N’VA PAS ET…C’EST MOCHE