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Le 8/9

Jean-Luc Fonck chante avec vous sa nouvelle chanson "Sinon quoi"

"Sinon ça grince"

Le 8-9: la chanson de Jean-Luc Fonck

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il y a 2 heures1 min
Par Elisée Baelongandi
Le 8/9VivacitéCulture & MusiqueVidéoLE 8/9JEAN-LUC FONCKCHANSON

Jean-Luc vient, une fois de plus tester, les chœurs du 8/9 avec sa nouvelle chanson "Sinon quoi".

Après avoir impressionné Angelina, Jean-Luc Fonck en met plein les oreilles à John-John Dohmen, l’invité du 8/9, avec son dernier titre Sinon quoi.

Il a placé les 4 mots imposés du Kidivrai : princesse, camping-car, ensemble et soleil.

Les paroles de "Sinon ça grince"

 

JE NE PEUX PAS ALLER À L’ECOLE EN AUTO - CAR

JE N’AI PAS DE VOITURE, JE N’AI MEME PAS D’AUTO

JE NE VAIS JAMAIS EN VACANCES EN CAMPING-CAR

JE N’AIME PAS LE CAMPING CA NE ME TENTE PAS TROP

 

J’AI PRIS MON FILET DE PECHE POUR PRENDRE DU POISSON

MAIS J’AI RIEN ATTRAPPE A PART UN COUP DE SOLEIL

J’AI RESOLU LE PROBLEME, J’AI TROUVE L’INSOLATION

J’AI BU DE L’OMBRE SOLAIRE, J’AI VIDÉ TOUTE LA BOUTEILLE

 

SUR LES CHARNIERES IL FAUT METTRE QUOI ? DE LA GRAISSE

C’EST CE QUE DISAIT QUI ? BEN… LA PRINCESSE

SUR LES CHARNIERES IL FAUT METTRE DE LA GRAISSE

SINON CA GRINCE

C’EST CE QUE DISAIT LA PRINCESSE A QUI ?

- AU PRINCE

 

TIENS PUISQU’ON EN PARLE, PARLONS-EN

COMBIEN DE TEMPS CA MET POUR SAVOIR COMBIEN DE TEMPS CA PREND ?

POSER LA QUESTION, C’EST DEJA LA POSER

ET SI ON LA REPOSE ELLE SERA MOINS FATIGUEE

 

SUR LES CHARNIERES IL FAUT METTRE QUOI ? DE LA GRAISSE

C’EST CE QUE DISAIT QUI ? BEN… LA PRINCESSE

SUR LES CHARNIERES IL FAUT METTRE DE LA GRAISSE

SINON CA GRINCE

C’EST CE QUE DISAIT LA PRINCESSE A QUI ?

AU PRINCE

….

 

JE ME SENS COMME UN FRUIT DE MER AVEC MON ENSEMBLE QUI MOULE

MA MARINERE EST TROP PETITE, ON VOIT MA BOUTROULE

JE RESSEMBLE A PIERRE SERRé QUAND JE ME VOIS DANS LA GLACE

J’AI OUVERT LA CAGE AUX OISEAUX, J’AI MIS DES KILOS À LA PLACE

 

SUR LES CHARNIERES IL FAUT METTRE QUOI ? DE LA GRAISSE

C’EST CE QUE DISAIT QUI ? BEN… LA PRINCESSE

SUR LES CHARNIERES IL FAUT METTRE DE LA GRAISSE

SINON CA GRINCE

C’EST CE QUE DISAIT LA PRINCESSE A QUI ?

- AU PRINCE

La chanson de Jean-Luc, c’est tous les vendredis dans Le 8/9

Pour plus d’humour belgo-belge avec Jean-Luc Fonck, retrouvez sa chanson tous les vendredis dans Le 8/9 en radio sur VivaCité et en télévision sur la Une.

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