Jean-Luc Fonck chante avec vous sa nouvelle chanson "Sinon quoi"

Jean-Luc vient, une fois de plus tester, les chœurs du 8/9 avec sa nouvelle chanson "Sinon quoi".
Après avoir impressionné Angelina, Jean-Luc Fonck en met plein les oreilles à John-John Dohmen, l’invité du 8/9, avec son dernier titre Sinon quoi.
Il a placé les 4 mots imposés du Kidivrai : princesse, camping-car, ensemble et soleil.
Les paroles de "Sinon ça grince"
JE NE PEUX PAS ALLER À L’ECOLE EN AUTO - CAR
JE N’AI PAS DE VOITURE, JE N’AI MEME PAS D’AUTO
JE NE VAIS JAMAIS EN VACANCES EN CAMPING-CAR
JE N’AIME PAS LE CAMPING CA NE ME TENTE PAS TROP
J’AI PRIS MON FILET DE PECHE POUR PRENDRE DU POISSON
MAIS J’AI RIEN ATTRAPPE A PART UN COUP DE SOLEIL
J’AI RESOLU LE PROBLEME, J’AI TROUVE L’INSOLATION
J’AI BU DE L’OMBRE SOLAIRE, J’AI VIDÉ TOUTE LA BOUTEILLE
SUR LES CHARNIERES IL FAUT METTRE QUOI ? DE LA GRAISSE
…
C’EST CE QUE DISAIT QUI ? BEN… LA PRINCESSE
…
SUR LES CHARNIERES IL FAUT METTRE DE LA GRAISSE
SINON CA GRINCE
C’EST CE QUE DISAIT LA PRINCESSE A QUI ?
- AU PRINCE
TIENS PUISQU’ON EN PARLE, PARLONS-EN
COMBIEN DE TEMPS CA MET POUR SAVOIR COMBIEN DE TEMPS CA PREND ?
POSER LA QUESTION, C’EST DEJA LA POSER
ET SI ON LA REPOSE ELLE SERA MOINS FATIGUEE
SUR LES CHARNIERES IL FAUT METTRE QUOI ? DE LA GRAISSE
…
C’EST CE QUE DISAIT QUI ? BEN… LA PRINCESSE
…
SUR LES CHARNIERES IL FAUT METTRE DE LA GRAISSE
SINON CA GRINCE
C’EST CE QUE DISAIT LA PRINCESSE A QUI ?
AU PRINCE
….
JE ME SENS COMME UN FRUIT DE MER AVEC MON ENSEMBLE QUI MOULE
MA MARINERE EST TROP PETITE, ON VOIT MA BOUTROULE
JE RESSEMBLE A PIERRE SERRé QUAND JE ME VOIS DANS LA GLACE
J’AI OUVERT LA CAGE AUX OISEAUX, J’AI MIS DES KILOS À LA PLACE
SUR LES CHARNIERES IL FAUT METTRE QUOI ? DE LA GRAISSE
…
C’EST CE QUE DISAIT QUI ? BEN… LA PRINCESSE
…
SUR LES CHARNIERES IL FAUT METTRE DE LA GRAISSE
SINON CA GRINCE
C’EST CE QUE DISAIT LA PRINCESSE A QUI ?
- AU PRINCE
La chanson de Jean-Luc, c’est tous les vendredis dans Le 8/9
Pour plus d’humour belgo-belge avec Jean-Luc Fonck, retrouvez sa chanson tous les vendredis dans Le 8/9 en radio sur VivaCité et en télévision sur la Une.