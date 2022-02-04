Jean-Luc Fonck chante "À quoi bon ?" avec des jeux de mots sur des chanteurs célèbres

ON L’APPELAIT BLACK & DECKER A CAUSE DE SON REGARD PERCANT
ELLE AVAIT LES CHEVEUX VERTS - UNE MECHE DE HUIT ICI DEVANT
ELLE ETAIT PROF DE MATH BIEN QU’ELLE SOIT TRES BRILLANTE
ELLE PORTAIT DES CRAVATES QUI DISENT L’AVENIR DES CRAVATES VOYANTES
ELLE N’ETAIT PAS MARIEE CAR ELLE ETAIT CELIBATAIRE
ELLE N’AVAIT PAS TROUVE L’AUTRE CHAUSSURE POUR FAIRE LA PAIRE
ELLE ALLAIT UNE FOIS PAR SEMAINE A MONTREAL
POUR MANGER DE LA POUTINE A LA SAUCE ORIGNAL
A QUOI BON TOUT CA ? A QUOI BON ?
A QUOI BON TOUT CA ? A QUOI BON ?
ELLE AVAIT UN CERTAIN AGE MAIS TOUT LE MONDE A UN CERTAIN AGE
TOUT LE MONDE EST AGE LES VIEUX UN PEU PLUS LES JEUNES UN PEU MOINS
ELLE NE MANQUAIT PAS D’ HUMANITUDE POUR NOS AINES
NON ZENE ZENE NON ZENE PAS CHANGE
ELLE ROULAIT DANS UNE VOITURE FORT FORT VIEILLE
ON AURAIT DIT UN ZEBRE SAUF QUE C’ETAIT UNE COCCINELLE
ELLE ETAIT PEINTE AVEC DES RAYURES BLANCHES ET NOIRES
POUR QU’ON LA CONFONDE PAS AVEC UNE JAGUAR
A QUOI BON TOUT CA ? A QUOI BON ?
A QUOI BON TOUT CA ? A QUOI BON ?
SON CHANDELEUR PREFERE, C’ETAIT CREPERIE MERCURY
ELLE AURAIT PU ECOUTER QUEEN TOUTE LA NUIT
ELLE DETESTAIT KATE BLUSH, ELLE TROUVAIT CA AFFREUX
ELLE DISAIT QUE CE N’ETAIT QUE DE LA POUDRE AUX YEUX
A QUOI BON TOUT CA ? A QUOI BON ?
A QUOI BON TOUT CA ? A QUOI BON ?
A QUOI BON ?