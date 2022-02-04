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Le 8/9

Jean-Luc Fonck chante "À quoi bon ?" avec des jeux de mots sur des chanteurs célèbres

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Le 8-9: la chanson de Jean-Luc Fonck

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il y a 18 minutes5 min
Par François Saint-Amand
Le 8/9VivacitéCulture & MusiqueVidéoLE 8/9JEAN-LUC FONCK

Jean-Luc s'interroge sur le destin d'une jeune femme dans À quoi bon et distille des jeux de mots sur sur Freddie Mercury et Kate Bush en prime.

Le leader de Sttellla ne chante pas que les oiseaux avec Piou Piou, il se passionne aussi pour le quotidien bien banal de certains individus comme dans À quoi bon.

Ce vendredi, il a placé ces 4 mots imposés par les auditeurs du Kidivrai : poutine, humanitude, chandeleur, blush.

Les paroles de "À quoi bon"

 

ON L’APPELAIT BLACK & DECKER  A CAUSE DE SON REGARD PERCANT

ELLE AVAIT LES CHEVEUX VERTS - UNE MECHE DE HUIT ICI DEVANT

ELLE ETAIT PROF DE MATH BIEN QU’ELLE SOIT TRES BRILLANTE

ELLE PORTAIT DES CRAVATES QUI DISENT L’AVENIR DES CRAVATES VOYANTES

 

ELLE N’ETAIT PAS MARIEE CAR ELLE ETAIT CELIBATAIRE

ELLE N’AVAIT PAS TROUVE L’AUTRE CHAUSSURE POUR FAIRE LA PAIRE

ELLE ALLAIT UNE FOIS PAR SEMAINE A MONTREAL

POUR MANGER DE LA POUTINE A LA SAUCE ORIGNAL

 

A QUOI BON TOUT CA ? A QUOI BON ?

A QUOI BON TOUT CA ? A QUOI BON ?

 

ELLE AVAIT UN CERTAIN AGE MAIS TOUT LE MONDE A UN CERTAIN AGE

TOUT LE MONDE EST AGE LES VIEUX UN PEU PLUS LES JEUNES UN PEU MOINS

ELLE NE MANQUAIT PAS D’ HUMANITUDE POUR NOS AINES

NON ZENE ZENE NON ZENE PAS CHANGE

 

ELLE ROULAIT DANS UNE VOITURE FORT FORT VIEILLE

ON AURAIT DIT UN ZEBRE SAUF QUE C’ETAIT UNE COCCINELLE

ELLE ETAIT PEINTE AVEC DES RAYURES BLANCHES ET NOIRES

POUR QU’ON LA CONFONDE PAS AVEC UNE JAGUAR

 

A QUOI BON TOUT CA ? A QUOI BON ?

A QUOI BON TOUT CA ? A QUOI BON ?

 

SON CHANDELEUR PREFERE, C’ETAIT CREPERIE MERCURY

ELLE AURAIT PU  ECOUTER QUEEN TOUTE LA NUIT 

ELLE DETESTAIT KATE BLUSH, ELLE TROUVAIT CA AFFREUX

ELLE DISAIT QUE CE N’ETAIT QUE DE LA POUDRE AUX YEUX 

 

A QUOI BON TOUT CA ? A QUOI BON ?

A QUOI BON TOUT CA ? A QUOI BON ?

 

A QUOI BON ?

La chanson de Jean-Luc, c’est tous les vendredis dans Le 8/9

Pour plus d’humour belgo-belge avec Jean-Luc Fonck, retrouvez sa chanson tous les vendredis dans Le 8/9 en radio sur VivaCité et en télévision sur la Une.

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