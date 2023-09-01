Jean-Luc Fonck célèbre l'anniversaire de Jérôme et Cyril dans sa chanson "Y a beaucoup plus important"

J’AVAIS DECIDE D’ALLONGER MON VIEUX CORPS AU SOLEIL
POUR EVACUER TOUT LE PEKET DE LA VEILLE
J’AI ENTENDU UN BRUIT BIZARRE QUI VENAIT DE PAR LA
JE SUIS ALLE VOIR, CE QUI POUVAIT BIEN FAIRE CA
C’ETAIT UN GARS ETRANGE DU GENRE ON N’SAIT PAS BIEN
QUI COMPTAIT UN A UN DES GRAINS DE RAISIN
JE LUI AI DEMANDÉ POURQUOI MAIS POURQUOI TU FAIS CA,
IL M’A DIT BEN C’EST POUR SAVOIR COMBIEN IL Y EN A
MAIS Y’A BEAUCOUP PLUS IMPORTANT
C’EST L’ANNIVERSAIRE DE JEROME AUJOURD’HUI 60 ANS !
ET DEMAIN… ENCORE PIRE PLUS AMUSANT
CE SERA CELUI DE CYRIL… 70 ANS !
BON ANNIVERSAIRE LES GARS
DANS UN EMBOUTEILLAGE DE CANOTS, LE LONG DU CANAL
C’EST ENCORE ASSEZ JOLI, LES CANAUX, A PART L’EAU, C’EST PAS SI MAL
J’AI RENCONTRÉ UNE FILLE AUX CHEVEUX VIOLETS
ELLE REGARDAIT EN L’AIR EN PRENANT DES NOTES DANS UN CARNET
JE LUI AI DIT : HE… FILLE… MAIS DIS… HE… QU’EST-CE QUE TU FAIS ?
ELLE M’A DIT : JE COMPTE LES NUAGES C’EST CA QUE JE FAIS
JE LUI DIS : AH C’EST INTERESSANT ET Y’EN A COMBIEN
ELLE M’A DIT SI JE LES COMPTE, C’EST PARCE QUE JE N’EN SAIS RIEN
MAIS Y’A BEAUCOUP PLUS IMPORTANT
C’EST L’ANNIVERSAIRE DE JEROME AUJOURD’HUI 90 ANS !
ET DEMAIN… ENCORE PIRE PLUS AMUSANT
CE SERA CELUI DE CYRIL… 100 ANS !
BON ANNIVERSAIRE LES GARS
ON COUPE LES CHEVEUX EN QUATRE POUR QU’ILS SOIENT MOINS LONGS
POUR QU’IL SOIT PLUS COURT C’EST LE GAZON QUE TONTON TOND
C’EST COMME UN TOUR DE MAGIE AVANT, L’HERBE ETAIT LÀ
ET PUIS ELLE N’EST PLUS LA… PARTIE… Y’A PLUS RIEN
MAGNIFIQUE – MAGNIFIQUE MI-RAISIN
ON SAIT OU EN ENTERRE LES MORTS MAIS OU EST-CE QU’ON ENTERRE LES VIVANTS ?
C’EST UNE QUESTION ETRANGE… JE ME LA POSE SOUVENT
JE SAIS C'EST PAS FACILE, C'EST PAS FACILE DU TOUT
JE SUIS COMME RIQUIQUI QUI AURAIT PERDU ROUDOUDOU
MAIS Y’A BEAUCOUP PLUS IMPORTANT
C’EST L’ANNIVERSAIRE DE JEROME AUJOURD’HUI 120 ANS !
ET DEMAIN… ENCORE PIRE PLUS AMUSANT
CE SERA CELUI DE CYRIL… 130 ANS !