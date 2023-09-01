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Le 8/9

Jean-Luc Fonck célèbre l'anniversaire de Jérôme et Cyril dans sa chanson "Y a beaucoup plus important"

La chanson de Jean-Luc Fonck

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Par Aurélien David via

À événement exceptionnel, chanson exceptionnelle. Dans le 8/9, Jean-Luc Fonck rend hommage en chanson à Jérôme et Cyril pour leur anniversaire qui ont lieu respectivement ce vendredi et ce samedi.

On ne sait pas bien s’ils ont 60, 100 ou 130 ans, mais ce n’est pas le plus important, comme nous le dit le titre de la chanson. Le plus important, c’est d’avoir placé les mots du Kidivrai : soleil, péket, embouteillage et magie.

Les paroles de la chanson "Y a beaucoup plus important" :

J’AVAIS DECIDE D’ALLONGER MON VIEUX CORPS AU SOLEIL

POUR EVACUER TOUT LE PEKET DE LA VEILLE

J’AI ENTENDU UN BRUIT BIZARRE QUI VENAIT DE PAR LA

JE SUIS ALLE VOIR, CE QUI POUVAIT BIEN FAIRE CA

C’ETAIT UN GARS ETRANGE DU GENRE ON N’SAIT PAS BIEN

QUI COMPTAIT UN A UN DES GRAINS DE RAISIN

JE LUI AI DEMANDÉ POURQUOI MAIS POURQUOI TU FAIS CA,

IL M’A DIT BEN C’EST POUR SAVOIR COMBIEN IL Y EN A

 

MAIS Y’A BEAUCOUP PLUS IMPORTANT

C’EST L’ANNIVERSAIRE DE JEROME AUJOURD’HUI 60 ANS !

ET DEMAIN… ENCORE PIRE PLUS AMUSANT

CE SERA CELUI DE CYRIL… 70 ANS !

 

BON ANNIVERSAIRE LES GARS

 

DANS UN EMBOUTEILLAGE DE CANOTS, LE LONG DU CANAL

C’EST ENCORE ASSEZ JOLI, LES CANAUX, A PART L’EAU, C’EST PAS SI MAL

J’AI RENCONTRÉ UNE FILLE AUX CHEVEUX VIOLETS

ELLE REGARDAIT EN L’AIR EN PRENANT DES NOTES DANS UN CARNET

JE LUI AI DIT : HE… FILLE… MAIS DIS… HE… QU’EST-CE QUE TU FAIS ?

ELLE M’A DIT : JE COMPTE LES NUAGES C’EST CA QUE JE FAIS

JE LUI DIS : AH C’EST INTERESSANT ET Y’EN A COMBIEN

ELLE M’A DIT SI JE LES COMPTE, C’EST PARCE QUE JE N’EN SAIS RIEN

 

MAIS Y’A BEAUCOUP PLUS IMPORTANT

C’EST L’ANNIVERSAIRE DE JEROME AUJOURD’HUI 90 ANS !

ET DEMAIN… ENCORE PIRE PLUS AMUSANT

CE SERA CELUI DE CYRIL… 100 ANS !

 

BON ANNIVERSAIRE LES GARS

 

ON COUPE LES CHEVEUX EN QUATRE POUR QU’ILS SOIENT MOINS LONGS

POUR QU’IL SOIT PLUS COURT C’EST LE GAZON QUE TONTON TOND

C’EST COMME UN TOUR DE MAGIE AVANT, L’HERBE ETAIT LÀ

ET PUIS ELLE N’EST PLUS LA… PARTIE… Y’A PLUS RIEN

MAGNIFIQUE – MAGNIFIQUE MI-RAISIN

ON SAIT OU EN ENTERRE LES MORTS MAIS OU EST-CE QU’ON ENTERRE LES VIVANTS ?

C’EST UNE QUESTION ETRANGE… JE ME LA POSE SOUVENT

JE SAIS C'EST PAS FACILE, C'EST PAS FACILE DU TOUT

JE SUIS COMME RIQUIQUI QUI AURAIT PERDU ROUDOUDOU

 

MAIS Y’A BEAUCOUP PLUS IMPORTANT

C’EST L’ANNIVERSAIRE DE JEROME AUJOURD’HUI 120 ANS !

ET DEMAIN… ENCORE PIRE PLUS AMUSANT

CE SERA CELUI DE CYRIL… 130 ANS !

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