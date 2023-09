Jean-Luc Fonck célèbre l'anniversaire de Jérôme et Cyril dans sa chanson "Y a beaucoup plus important"

À événement exceptionnel, chanson exceptionnelle. Dans le 8/9, Jean-Luc Fonck rend hommage en chanson à Jérôme et Cyril pour leur anniversaire qui ont lieu respectivement ce vendredi et ce samedi.

On ne sait pas bien s’ils ont 60, 100 ou 130 ans, mais ce n’est pas le plus important, comme nous le dit le titre de la chanson. Le plus important, c’est d’avoir placé les mots du Kidivrai : soleil, péket, embouteillage et magie.