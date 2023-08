Jean-Luc est un fidèle de Beau Vélo de RAVeL ! Il répond toujours présent et assure le show avec sa gentillesse et toute sa dérision, qui caractérise si bien et notre poète.

Quelques anecdotes sur ses passages au Beau Vélo et une chanson où tout le monde s’éclate, c’est le cadeau du chanteur pour l’anniversaire du Beau Vélo de RAVeL, à Hannut.

Un artiste touchant qui a le sens du partage… Regardez la vidéo ci-dessus :