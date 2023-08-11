Jean-Luc Fonck annonce la plus belle chanson de l’histoire : "La poule dans la cave"

"Est-ce qu’une poule qui couve dans la cave kiffe ?" C’est la question que pose Jean-Luc Fonck en chanson dans le 8/9. Mais est-ce qu’il connaît la réponse ? Rien n’est moins sûr. Ce qu’on connaît en revanche, ce sont les mots du Kidivrai : soleil, tablette, barbecue et Livia.
Les paroles de la chanson "La poule dans la cave" :
QUELQU’UN FRAPPE A LA PORTE… DING DONG
QUI CA PEUT BIEN ETRE JE VAIS VOIR : PERSONNE
PUISQUE LA PORTE EST OUVERTE – JE SORS
JE M’EN VAIS FAIRE UN PETIT TOUR DEHORS
JE NE METS PAS MES LUNETTES DE SOLEIL
PARCE QUE JE N’AI PAS DE LUNETTES ET PUIS Y’A PAS DE SOLEIL
JE PASSE DEVANT UN SOUS-SOL BIEN ECLAIRE
JE VOIS UNE POULE EN TRAIN DE COUVER
EST-CE QUE LA POULE QUI COUVE
DANS LA CAVE KIFFE ?
EST-CE QU’ELLE KIFFE LA POULE
QUI COUVE DANS LA CAVE ?
EST-CE QUE LA POULE QUI COUVE
DANS LA CAVE KIFFE ?
EST-CE QUE DANS CETTE CAVE
LA POULE QUI COUVE KIFFE ?
LA POULE PASSE SON TEMPS SUR SA TABLETTE
SUR CHAT GPT ELLE ENQUETE
COMMENT FAIRE POUR ALLUMER UN BARBECUE
QUAND ON N’A NI BRIQUET NI ALLUMETTE ?
JE DEMANDE AU PROPRIETAIRE DE LA MAISON POURQUOI
POURQUOI CETTE POULE EST DANS LA CAVE – POURQUOI ELLE EST LÀ
IL ME DIT : "C’EST ELLE QUI A CHOISI – C’EST SON CHOIX
ELLE SAIT CE QU’ELLE VEUT ET CE QU’ELLE NE VEUT PAS – COMME LIVIA"
…
POULAILLER… YEAH !
JE DEMANDE AU GARS : "MAIS QUEL AGE ELLE A ?"
IL ME DIT : "JE N’SAIS PAS ELLE A TOUJOURS ETE LA
J’AI JAMAIS OSÉ LUI DEMANDER QUEL AGE ELLE AVAIT
ELLE N’A PAS L’AIR FACILE, JE N’VOUDRAIS PAS LA VEXER"
LA POULE L’A ENTENDU ELLE PREND SON MANTEAU
ELLE EMBARQUE SES OEUFS, ELLE MET SON CHAPEAU
ELLE SORT DE LA CAVE ELLE NOUS A DIT : "SALUT"
ELLE PREND UN TAXI… DISPARUE
EST-CE QUE LA POULE QUI COUVAIT
DANS LA CAVE KIFFAIT ?
EST-CE QU’ELLE KIFFAIT LA POULE
QUI COUVAIT DANS LA CAVE ?
EST-CE QUE LA POULE QUI COUVAIT
DANS LA CAVE KIFFAIT ?
EST-CE QUE DANS CETTE CAVE
LA POULE QUI COUVAIT KIFFAIT ?
ON N’EN SAIT RIEN !