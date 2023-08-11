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Le 8/9

Jean-Luc Fonck annonce la plus belle chanson de l’histoire : "La poule dans la cave"

La chanson de Jean-Luc Fonck

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Par Aurélien David via

"Est-ce qu’une poule qui couve dans la cave kiffe ?" C’est la question que pose Jean-Luc Fonck en chanson dans le 8/9. Mais est-ce qu’il connaît la réponse ? Rien n’est moins sûr. Ce qu’on connaît en revanche, ce sont les mots du Kidivrai : soleil, tablette, barbecue et Livia.

Les paroles de la chanson "La poule dans la cave" :

QUELQU’UN FRAPPE A LA PORTE… DING DONG

QUI CA PEUT BIEN ETRE JE VAIS VOIR : PERSONNE

PUISQUE LA PORTE EST OUVERTE – JE SORS

JE M’EN VAIS FAIRE UN PETIT TOUR DEHORS

JE NE METS PAS MES LUNETTES DE SOLEIL

PARCE QUE JE N’AI PAS DE LUNETTES ET PUIS Y’A PAS DE SOLEIL

JE PASSE DEVANT UN SOUS-SOL BIEN ECLAIRE

JE VOIS UNE POULE EN TRAIN DE COUVER

 

EST-CE QUE LA POULE QUI COUVE

DANS LA CAVE KIFFE ?

EST-CE QU’ELLE KIFFE LA POULE

QUI COUVE DANS LA CAVE ?

EST-CE QUE LA POULE QUI COUVE

DANS LA CAVE KIFFE ?

EST-CE QUE DANS CETTE CAVE

LA POULE QUI COUVE KIFFE ?

 

LA POULE PASSE SON TEMPS SUR SA TABLETTE

SUR CHAT GPT ELLE ENQUETE

COMMENT FAIRE POUR ALLUMER UN BARBECUE

QUAND ON N’A NI BRIQUET NI ALLUMETTE ?

JE DEMANDE AU PROPRIETAIRE DE LA MAISON POURQUOI

POURQUOI CETTE POULE EST DANS LA CAVE – POURQUOI ELLE EST LÀ

IL ME DIT : "C’EST ELLE QUI A CHOISI – C’EST SON CHOIX

ELLE SAIT CE QU’ELLE VEUT ET CE QU’ELLE NE VEUT PAS – COMME LIVIA"

 

 

POULAILLER… YEAH !

 

JE DEMANDE AU GARS : "MAIS QUEL AGE ELLE A ?"

IL ME DIT : "JE N’SAIS PAS ELLE A TOUJOURS ETE LA

J’AI JAMAIS OSÉ LUI DEMANDER QUEL AGE ELLE AVAIT

ELLE N’A PAS L’AIR FACILE, JE N’VOUDRAIS PAS LA VEXER"

LA POULE L’A ENTENDU ELLE PREND SON MANTEAU

ELLE EMBARQUE SES OEUFS, ELLE MET SON CHAPEAU

ELLE SORT DE LA CAVE ELLE NOUS A DIT : "SALUT"

ELLE PREND UN TAXI… DISPARUE

 

EST-CE QUE LA POULE QUI COUVAIT

DANS LA CAVE KIFFAIT ?

EST-CE QU’ELLE KIFFAIT LA POULE

QUI COUVAIT DANS LA CAVE ?

EST-CE QUE LA POULE QUI COUVAIT

DANS LA CAVE KIFFAIT ?

EST-CE QUE DANS CETTE CAVE

LA POULE QUI COUVAIT KIFFAIT ?

 

ON N’EN SAIT RIEN !

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