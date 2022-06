Jean-Luc Crucke (MR) : "Trop souvent, comme politique, on a l’impression qu’on connaît tout et on n’écoute plus les autres"

Jean-Luc Crucke avait annoncé, il y a quelques mois, son intention de quitter la vie politique. Finalement, il n’a pas présenté sa candidature au poste de juge à la Cour constitutionnelle et signifié son envie de ne pas devenir "muet" afin de poursuivre son engagement, en particulier autour de la question climatique. Avec quelles intentions ? Il précisait les choses dans Déclic.

"Où puis-je être le plus utile ? C’est la question qui a motivé mes réflexions ces derniers mois… Et je me suis dit : ce qui nous pend au nez en termes de défi – et je parle en particulier de la question climatique – est tel, qu’on n’est pas encore assez nombreux à s’en préoccuper. Aujourd’hui sur ces sujets-là, on doit pouvoir aller au-delà des partis." Et celui qui reste député wallon martèle : "On doit avoir les yeux en face des trous ! Si dans les 3 ans on ne prend pas des mesures plus radicales, elles deviendront soit impossibles soit encore bien plus dure".

Sur la forme que pourrait prendre cet engagement, pas encore de ligne très claire. Un mouvement, un parti, une dynamique au sein du MR ? : "Moi-même je n’y vois pas encore très clair. Mais j’ai reçu énormément de marques de soutien qui viennent de partout, des libéraux mais aussi de gens qui ne le sont pas". Jean-Luc Crucke insiste encore, la dynamique qu’il entend initier ne se fera pas qu’avec des politiques : "C’est le citoyen qui doit être écouté ! Trop souvent, comme politique, on n’a l’impression qu’on connaît tout et qu’on n’écoute plus les autres. Il faut sortir de ça : écouter les scientifiques et écouter les citoyens."