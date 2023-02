Jean-Luc Crucke, ex-ministre MR, "personnalité d’envergure", rejoint Les Engagés (ex-cdH)

Jean-Luc Crucke évoque un "rapprochement humain" "qui ne date pas d’hier" avec les Engagés et ses personnalités politiques, mais qui s’est accéléré ces dernières semaines. "Là où j’étais habitué à une certaine violence dans les relations, j’ai trouvé de l’empathie", souligne Jean-Luc Crucke pour qui "on peut respecter l’autre, même s’il y a des différences".

Jean-Luc Crucke, qui devient l’un des vice-présidents des Engagés, particulièrement en charge des matières Energie et Climat, rappelle le climat et la lutte contre le changement climatique sont, pour lui, "un sujet primordial". "Si aujourd’hui, on passe à côté de ça, on passe à côté de tout", estime-t-il, expliquant se retrouver dans les réflexions des Engagés sur le sujet.

Par rapport à son départ du MR, Jean-Luc Crucke explique que, "libéral social et vert", il "ne se retrouvait plus au sein d’un mouvement qui se droitise" et où il y a "des élans trumpiens".

"Le déclic", explique Jean-Luc Crucke, "ça a été la boucle du Hainaut" où "on se fout du Hainaut et de 20.000 personnes", "Ce n'est pas tenir compte des citoyens", ajoute-t-il. La boucle du Hainaut, c'est ce projet de ligne à haute tension, porté par Elia, qui doit relier Avelgem à Courcelles, en traversant de nombreuses communes du Hainaut. Le gouvernement wallon vient de lui accorder un premier feu vert, malgré les nombreuses oppositions locales et les propositions alternatives défendues par les communes concernées.