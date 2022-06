Jean-Luc Crucke choisit de rester en politique et s'engage pour le climat : "On est en train de passer à côté de la montre"

Le libéral veut créer des cercles libéraux, écologiques et sociaux. Six mois après sa démission du gouvernement wallon pour désaccord avec son parti, Jean-Luc Crucke rêve d’un rassemblement politique autour du climat parce qu’il est convaincu de l’urgence. Sur ce thème, "on est en train de passer à côté de la montre", précise-t-il.

"J’ai eu l’occasion de lire le rapport du GIEC, pas un résumé. Quand vous lisez ça, vous comprenez qu’il est moins cinq pas moins quart. Sur ce thème essentiel, je veux croire que les hommes et les femmes politiques peuvent se rassembler encore et ne passent pas leur temps en querelles stériles inutiles et en ego de personnes. Je prends à la fois ce risque et ce plaisir de dire à la Cour (constitutionnelle, ndlr) 'désolé, je n’irai pas mais je continue sur le chemin politique".