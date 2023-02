Jean-Luc Crucke à Jeudi en Prime : "Je n’avais plus ma place au MR", dit-il après son arrivée chez les Engagés

Lors de la conférence de presse qui a officialisé son arrivée au sein du mouvement Les Engagés, ce jeudi, Jean-Luc Crucke a été qualifié de "libéral vert et social". Est-il écolo ? En tout cas, pour lui, "il faut mettre en priorité la lutte contre le réchauffement climatique". "Pour ça, il ne faut pas être écolo, il faut juste avoir conscience des risques et des dangers et trouver les bonnes solutions", explique-t-il. "Si on nie ces dangers, qu’on ne veut pas trouver les solutions, on va mener des générations vers la catastrophe", ajoute Jean-Luc Crucke. Il y a pour lui "une responsabilité vis-à-vis des générations à venir".

Peut-on faire de l’écologie sans être chez Ecolo ? "L’écologie, tout comme le libéralisme, n’est pas l’appartenance unique d’un parti", répond Jean-Luc Crucke. Pour lui, chez Ecolo, "il y a parfois un certain dogmatisme qui ne permet pas la nuance". "Or, ces nuances, c’est ce qui doit nous permettre d’avancer, mieux et même parfois plus vite", poursuit-il.

Au sein des Engagés, Jean-Luc Crucke sera l’un des vice-présidents et sera chargé de l’énergie et u climat. Que prône-t-il ? "Vous devez investir dans le durable, l’isolation, de manière bien plus rapide et bien plus conséquente", répond-il. Selon lui, on peut faire des économies "dans beaucoup de domaines", "mais pas sur le climat, parce que ça c’est criminel pour l’avenir".

Jean-Luc Crucke épingle au passage les nombreuses aides qui existent déjà pour soutenir les investissements en matière d’économies d’énergie, par exemple, "une foule d’aide qui rendent le catalogue invisible". Il suggère aussi d’impliquer "tout le milieu financier, les banques", pour qui "l’investissement dans le durable, dans l’énergie, c’est le pari gagnant de demain".

Quant au nucléaire et au débat sur la prolongation de centrales, Jean-Luc Crucke répond qu’il n’est pas "favorable au nucléaire", mais qu’il n’est "pas fou non plus". Pour lui, la guerre en Ukraine impose de garder un mix énergétique dont le nucléaire fait partie. Il préconise de quitter les énergies fossiles au plus vite. Ensuite, "il faudra quitter le nucléaire quand ce sera possible, et le faire plus vite possible", explique le nouveau vice-président des Engagés en raison des déchets que la filière nucléaire génère et dont "on ne sait pas quoi faire". Pour Jean-Luc Crucke, il faut développer l’hydrogène, l’éolien et le solaire pour avoir "d’autres possibilités en termes de construction de vie".