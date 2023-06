Jean-Louis Murat : un best-of pour redécouvrir une œuvre prolifique et mélancolique

La même année il sort de son côté le titre Sentiment nouveau, et à partir de là il s’allie un public fidèle tout au long des années 90.

Il mettra ensuite de côté la pop à l’anglo-saxonne pour se diriger vers la musique de ses maîtres Bob Dylan et Neil Young. Son œuvre prendra un tournant plus folk, ce qui lui fera perdre le très grand public.

Très productif, Jean-Louis Murat sortait un album par an et a écrit des chansons pour Sylvie Vartan, Nolwenn Leroy, Michel Delpech, Indochine et Isabelle Boulay entre autres. Personnage franc et plein de contradictions, il est connu aussi pour avoir dézingué toute la chanson française, Johhny et Renaud en tête, éclipsant son œuvre qui n’aura pas obtenu la reconnaissance qu’elle méritait.

Cette œuvre est aujourd’hui à redécouvrir grâce à ce best-of, disponible en CD et sur les plateformes.