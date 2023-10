Jean-Louis Lahaye présente la Grande Soirée CAP48 : "du rire, de l’émotion et de la générosité"

Jean-Louis Lahaye était l’invité du 8/9 pour la Grande Soirée CAP48 diffusée dimanche soir sur La Une, qu’il présentera en compagnie d’Anne-Laure Macq.

Le programme de la soirée est simple, comme le résume Jean-Louis Lahaye : "du rire, de l’émotion, de la variété, et surtout de la générosité", avec de nombreux invités qui viendront se produire sur la scène comme Vianney, parrain de cette édition, Zazie, Alice on the Roof ou encore MC Solaar.

Si l’association CAP48 agit toute l’année pour sensibiliser au handicap et favoriser l’inclusion des personnes handicapées, l’enjeu de cette Grande Soirée sera de dépasser le nombre des dons récoltés l’an dernier, avec un total de plus de 7 millions d’euros.

"Une opération qui est devenue non plus nécessaire, mais urgente. Parce que la différence bien gérée est une richesse", explique Jean-Louis Lahaye.

La Grande Soirée CAP48 c’est en direct ce dimanche 17 octobre dès 20h20 sur La Une et Auvio. Pour faire un don, rendez-vous sur CAP48.be.