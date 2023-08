Jean-Louis Lahaye, passionné de terroir et de langues régionales, lève l'ancre en compagnie de Fanny Jandrain !

Figure emblématique de la RTBF, Jean-Louis Lahaye sera le nouveau passager du bateau de "Stoemp, Pèkèt…et des rawettes !" ce vendredi 11 août.

Fanny Jandrain et son invité largueront les amarres en région namuroise. C'est au fil de l'eau que ce fou d'histoire et d'aviation évoquera souvenirs et confidences mais toujours sur le ton de l'humour qu'on lui connaît.

Originaire de Theux, il parle avec passion de sa région d'origine mais aussi de sa région d'adoption, Marneffe, petit village de Hesbaye avec pour point commun, des paysages vallonnés !

Les lilas et les fleurs de sureau sont sa Madeleine de Proust, leur parfum réveillent en lui "enfance" et "liberté" !

Sa vieille complice Malvira et Patrick Chaboud feront partie des surprises réservées à notre matelot !

Comme chaque semaine, les enfants sont au rendez-vous ! Ce sont les petits Picards qui nous feront découvrir une expression bien de chez eux dans un décor de cirque. Sans oublier le traditionnel quizz, spécial Eurovision pour l'occasion !

Féru d'histoire et donc de folklore, Jean-Louis Lahaye appréciera la "boîte à folklore" de Freddy Tougaux qui nous fera connaître les Pierrots de Spa. C'est toujours avec plaisir que l'on retrouvera la rawette de Martin Charlier. Et on terminera l'émission avec une chanson taillée sur mesure pour notre Theutois par le groupe Mister Cover !

Au menu donc : humour, confidences, surprises et émotions !

Alors, rendez-vous sur la Une ce vendredi 11 août dès 20h15 ou sur RTBF Auvio pour "Stoemp, pèkèt et des rawettes" !